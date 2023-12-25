我們的2023｜江玉歡：街坊叮囑要小心　狄志遠：温和是合作策略

即將告別2023年，過去一年，香港逐漸走出疫情的陰霾，但社會氣氛卻未如預期中的喜氣洋洋，《香港01》分別訪問選委界立法會議員江玉歡和新思維的社福界議員狄志遠，回看他們在完善選舉制度下的議會經驗，如何折射本地政治生態變化。



曾經是民主黨副主席，後退黨並另外成立新思維的狄志遠為其議會工作辯護，指表現溫和是尋求與建制派合作的策略，並聲言若日後若其政黨壯大：「再同你爆！」相反，透過選舉委員會晉身議會的江玉歡，因「免針紙」事件公開質疑政府法理基礎、再來「北歡而散」及首批簡約公屋149億撥款申請時投下唯一反對票，讓關心的街坊要叮囑她言行要「小心啲」，當中意味了甚麼？



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市民叮囑要小心 江玉歡受感動

江玉歡接受《香港01》訪問回顧立法會議員生涯時坦言，如今的香港社會似乎把立法會視作不存在，讓她感受最深是很多時似自話自：「無乜樂趣」。她認為，目前社會上的無力感不是這兩年才出現，而是早於2017至2018年已存在，但認為不應灰心，也坦言有時落區遇到的街坊皆「木口木面」，其中一個可能是是因市民對議會冷感，對方根本不認識她所致；另一個可能是生活和經濟壓力，把市民壓得透不過氣，對政治便愈來愈淡，她認為現時市民最關心的是民生經濟：「自己揾唔揾到錢？」。

作為完善選舉制後循選委界別晉身議會的「新丁」，2年時間或許未能足以累積全港性知名度，她也表明不會因遭「冷待」而受打擊，會堅持做好本份、做好政策研究：「肯定有人會肯聽吓佢講嘅嘢」。而今年初，首批簡約公屋向立法會申請149億元撥款時，她投下唯一反對票，正因有感政府提交的資料有不足，強調她不是反對計劃，只是希望有更多資料和數據作分析。

不過，有一件事反映市民未必是對江玉歡感陌生。因為，她透露落區時也會有市民為她打氣，甚至善意地叮囑：「要小心啲」，反映他們不僅知道江玉歡是誰，更有留心她的一言一行。她坦言為此感動。

但不禁叫人疑惑，立法會議員在議會發言有特權法保障，江玉歡本身又是律師，為何街坊會對其言行有擔憂？對此，她說政府也有一點責任。

最緊要係要畀人表達先，要歡迎人哋畀意見嘅，呢個氛圍政府要帶頭去做，要開明啲畀人感覺，可能佢都好開明但感覺上唔夠清晰啦，希望推動香港市民接受不同聲音同意見。 選委界立法會議員江玉歡

2019年後，市民對政府政策的公眾諮詢，投入度有明顯減退。江玉歡希望特區政府和市民同行，官員多落區多聽市民意見，而不只限於聽自己人意見，又指不會有任何一個社會會完全認同政府的決策和措施，如果想香港有多點笑容，應該將所有市民納入其中。

江玉歡指若要市民投入，必須要讓人感覺真的有份參與。她以新加坡為例，會透過很多場民間論壇，有不同階層市民與政府官員互動，收集意見。

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在政壇有逾30年經驗、民主黨創黨成員之一的狄志遠，1991年當選北區立法局議員，但4年以「沒有足夠政治智慧」為由，宣布退出政壇，淡出民主黨黨務，2008年復出參選社會界功能組別，卻敗給張國柱、2015年因策略上的分歧宣布退出民主黨。2021年立法會選舉，他以標榜「中間路線」的「新思維」主席再戰選戰，並成功在社福界功能組別中勝出。

當選後，狄志遠曾被外界形容為議會中的「1:89」， 他當時也聲言有一把聲音總比沒有聲音好，「唔好睇死我一把聲音，就睇吓我哋幾厲害！」

狄志遠：人哋排斥你，仲難發揮作用

兩年過去，狄志遠説其政黨的基因是民主派，只是表現得較溫和，因此與外界期望的「民主派」可能有落差，但同時間建制派卻認為他常質疑政府，把他歸類為「反對派」。他稱，為了獲得各方接受，不能與太多人結仇，民生問題上會尋求與建制派合作，以擴大影響力，基本上他不覺得做人難。

至於外界認為其表現未如預期中的「非建制」，他稱現在不是時機。

日後嗰黨（新思維）有十個議員時至同你爆，當只有一股聲音時，撩起人把火，人哋排斥你，提出啲議案唔畀你發揮，或者講一句，十個人反對你，咁咪仲難發揮作用，唔好乞人憎，這是黨的作風。 新思維主席、立法會議員狄志遠

狄志遠：政府態度很「防衞型」

曾經是民主黨成員的他，又如何看完善選舉制度後的本港社會？他指市民對政治感失望、無力，經濟上亦失去希望，但又指政府在民生方面較為積極，包括房屋，惟仍然要觀望一下才知成效。他指，留意到不少民間組織自社會運動後解散，認為需要時間重組，又指政府醞釀政策的過程有市民參與很重要，惟如今的政府推動市民參與時「很窄」。

地區諮詢會都係夾過，政府的態度很防衞型，要開明啲，社會剛復元，民心仍需要處理。 新思維主席、立法會議員狄志遠

江玉歡：與同僚認識加深 明白她不是想搞事

狄志遠聲言在議會表現溫和是尋求合作的策略，反而外界視作建制一員的江玉歡更顯「惹火」，甚至「北歡而散」。

事緣政府去年宣布，由7名私家醫生「濫發」的2萬張「免針紙」會失效，江玉歡點名質疑醫務衞生局局長盧寵茂，指法例沒有賦予其廢除豁免醫學證明書的權力，質問為何局長一句「合理懷疑」便可在未舉證之下，單方面宣布證明書失效，更問：「法治是香港的基石，亦是一國兩制的重要一環。如今是誰壞了法治？」她當時形容局長的做法專橫。

江玉歡此舉被視為是挑戰政府。而去年7月才與她設聯合辦事處、身兼行會成員工聯會立法會議員吳秋北於社交網不點名指有議員耍「猴戲」，故態復萌「愛國者治港」落實前「博出位」的歪風，質疑要「靠拆台來出位和上位」，斥為欺騙選民的鬧劇，「愛國者不屑那一套」。

隨後江玉歡在社交網反擊，指明眼人都知道該文章是批評她，更指內容涉及帶誹謗性的人身攻擊，強調會保留一切追究權利，並宣布與工聯會的兩個聯合辦事處「拆夥」。

吳秋北和江玉歡早前隔空駁火，原本合辦的地區辦事處也要「分家」，被政圈揶揄是「北歡而散」。（資料圖片）

如今回看整件事情的發展，以至最終「北歡而散」，江玉歡強調無悔，因有很多市民支持她，但承認對處理過程是「經一事，長一智」。

過去一年舒服咗，（立法會）同事都互相尊重，可能認識深咗，議員明白她不是想搞事只是有不同的見解。 選委界立法會議員江玉歡

事件讓她學到解說要再清晰點、演繹要深厚點，避免誤會。她又憶述，在審議涉免針紙修訂條例的法案委員會上「可能有職業病」，察覺條文有出入，逐去信政府要求澄清，醫衞局卻找來對事件不太了解的職員聯繫她，結果再引發小爭拗，她稱回頭看屬不幸，是完全可以避免的事，認為官員和議員之間要多加溝通。

▼11月8日蘇屋邨倫常慘案▼



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另一件民生大事是2023年頻頻發生倫常慘案，並再度揭示照顧者面對的困乏境況。而江玉歡也立場鮮明，她曾指照顧者壓力達臨界點多時，政府至今未有制定照顧者政策，質問：「要幾多人跳樓，攬住一齊死先做嘢?」更直指政府低估和矮化照顧者問題。她的敢於表態與自身經歷有莫大關係。

曾和姐姐多次陪伴患癌的爸爸看醫生，每次都花費很大的心力，因此理解到照顧者很艱難，加上現時本港經濟很差，感同身受。 選委界立法會議員江玉歡

倫常慘案狄志遠低調：不想渲染事件 有私下聯繫官員

相比之下，作為社褔界在議會的代表，狄志遠在照顧者議題上對政府的態度表現相對溫和。他解釋，擔心太過強調慘劇對社會有渲染效果，自己私下有聯繫政府官員提出建議，他理解這種做法比較蝕底，但坦言不介意被搶焦點。

人哋講我哋唔做嘢，唔緊要啦，做咗嘢最緊要自己交代到。 社福界立法會議員狄志遠

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區議會無法入閘狄志遠：和想像不一樣

作為政治人，自然不會忘記本地政壇今年的頭號大事——區議會改革及12月的區議會選舉。結果，無論是泛民主派、以至如新思維有多年地區工作經驗的黨員，均無法入閘參選，狄志遠承認此發展令人失望，他指新思維作為細黨，大半年前已為參選作準備，市民對此反應很好，但最終提名票一半唔夠，「輸（選舉）都服氣，但參選機會都無，和以往想像中不一樣的事情，或者街坊都很失望，打擊黨的士氣，不過已調整心情再工作」。

狄志遠認為，現時香港已經沒有泛民主派，只有被中央所信任的代表。

中央唔相信泛民，泛民就無存在空間，就算今日的泛民完完全全講晒建制派內容，都唔會容易在機制下發揮作用，因為中央唔信任。 新思維主席、立法會議員狄志遠

至於中間路線的未來走向，他只說不會形容自己是獨立的派別，強調其政黨的作風日一是繼續重視民主發展，並希望加強對政府的監察。

▼2023年10月19日 江玉歡為2名區選參選人站台▼



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相反，政壇資歷較淺的江玉歡，她支持兩名政治素人林淑芳及是玄學家的謝敏婷（又名謝柳汝Tasha），分別參選九龍城北及九龍城南選區地區直選。二人順利獲得足夠地區三會提名，更為期兩周的提名期開始之初，即已可報名參選，儘管她們最終也敗選，但能成功取得足夠提名報名參選，已勝過不少經營多年的政黨。

江玉歡不希望被標籤為反對派

江玉歡笑稱，不是她本人有叫座力，是候選人獲地區人士發力支持所致。她強調，其宗旨非常簡單，毋需刻意追求吸引眼球，只要發言時有充份根據，讓人感受其理性思考。幸運的是，她沒有受政黨束縛，只需向市民交代，她也願意與其他議員在雙方關心的議題上合作。

她強調，不希望被標籤為反對派或其他詞語，因為那樣只會被邊緣化，對未來的香港政治發展無益，她認為未來香港的政治應該更理性和務實，客觀看待每一個問題。