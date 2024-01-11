特區搜救隊簡稱USAR惹誤會　易名DRRT凸顯災難應變救援作用

消防處把將一度被質疑會引發誤會的「坍塌搜救專隊」（USAR），正式易名為「災難應變救援隊 Disaster Response and Rescue Team（DRRT）｣。曾撰文指USAR的縮寫令人誤會是美國救援隊伍的選委界立法會議員鄧飛認為，只要不會引起市民誤會便可以接受了。



土耳其於去年2月發生大地震，因災情嚴重，各地均派出救援隊及提供物資，其中香港派出59人組成的坍塌搜救專隊(Urban Search And Rescue Team)、簡稱USAR前往搜救。在超過200小時的救援中，救出4名倖存者及挖掘出6具遺體。及後獲特首李家超公佈為「行政長官表揚榜」首屆得主，稱救援隊是公務員極優秀的榜樣。

▼香港60人搜救隊往土耳其地震災區救援▼



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選委界立法會議員鄧飛當時撰文指，對救援隊表達崇高的敬意，惟對USAR這個簡稱相當錯愕，尤其是當媒體報道香港救援隊之時，新聞相片中出現USAR這個字樣，認為大部分讀者會以為是美國的救援團隊，形容這種錯把馮京作馬凉的誤會，令人相當費解。

鄧飛當時也指出有意見認為，香港把搜救隊命名為USAR，只是根據國際搜索與救援的標準名稱和慣例。根據聯合國人道主義事務協調廳轄下的國際搜救與救援諮詢團（INSARAG）所制定的搜救指南（INSARAR Guidelines 2020)，也是把城市搜救隊通行命名為USAR。不過，他同時指香港並不是INSARAG成員，而作為成員國的中國，搜救隊伍沒有把USAR這個分類分級名稱直接用在國家隊伍命名上，而是命名「中國國際救援隊」，英文簡稱CISAR。

他再舉三個成員國例子稱，新加坡也沒有用USAR這個命名，而是稱為Singapore Operation Lionheart Contingent，附屬於簡稱SCDF的新加坡民防力量。日本和南韓分別稱為Japan Disaster Relief Team (JDRT) 和 Korea Disaster Relief Team(KDRT)，形容他們皆是美國盟國，但也有足夠政治敏感度，不會拿「USA」來為自己的專業團隊命名。

特區救援隊指揮官于文陽在返港後稱，英文縮寫（USAR）屬國際認可，救援隊以往只在港工作，今次到土耳其搜救為首次海外行動。他說考慮到日後或有更多機會到海外執行搜救行動，未來會檢討是否要在隊名中加入國家標誌或象徵。

原來，消防處在去年9月份參與國際搜索與救援諮詢團會議時，已把「坍塌搜救專隊」（USAR），易名為「災難應變救援隊 Disaster Response and Rescue Team（DRRT）｣，表示新名稱可更準確凸顯專隊處理坍塌事故及境外其他大型災害中，擔當救援任務嘅重要性及能力。

鄧飛指只要再不再引起誤會便可以接受。（資料圖片/盧翊銘攝）

當日提出質疑的鄧飛今日（11日）回應時指，現時救援隊名字沒有包含其他國家的英文簡稱始終是好事，新名稱DRRT只要不會引起市民誤會，就可以接受了。