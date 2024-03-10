23條立法｜港區人大徐莉：23條不影響正常商業運作、新聞出版自由

立法會一個法案委員會連續多日審議23條立法的草案。港區全國人代表、九龍社團聯會理事長徐莉今天（10日）表示，只有⾼效、⾼質、盡速完成立法⼯作，築牢國家安全屏障，才能集中精⼒拼經濟、惠民⽣。她說，草案平衡國家安全、權⼒自由和經濟發展，不影響新聞和出版自由，不會影響正常商業運作。



港區全國人大代表、九龍社團聯會理事長徐莉。

徐莉表示，對23條草案提交立法會首讀及⼆讀，感到振奮及鼓舞，稱23條立法是香港特區的憲制責任，國家和香港面臨的安全風險無處不在，盡早盡速完成立法，符合國家核⼼利益，符合港⼈利益，具有必要性、急切性。她說，草案吸納諮詢期內各界意見，有效平衡公眾權利保護與國家安全。

她又說，草案平衡國家安全、權⼒自由和經濟發展，不影響新聞和出版自由，不影響正常商業運作，稱非常認同⾏政長官「早⼀日得⼀日」的立法決⼼及效率，體現特區政府堅定維護國家安全，為市民謀幸福，為香港謀發展，以結果為目標，善作善成的歷史擔當。