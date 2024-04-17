42年日薄餅店開賣炸Pizza掀熱話！酸甜酥脆芝味濃夢幻製法大公開

薄餅和炸物是兩個不同種類的速食，然而近來有家日本業者卻突發奇想，將這兩種食物合而為一，將薄餅裹粉後丟下油鍋，做成熱量爆表的「炸薄餅」，讓人嘖嘖稱奇。



根據日本媒體《Jタウンネット》報導，創業42年，在關西大阪、兵庫地區有14家店鋪的薄餅連鎖店「PIZZA-SAINT-TROPEZ」，近來推出期間限定，由芝士薄餅為基底的「炸薄餅」。一口咬下去，除了酥脆的外皮之外，還能同時享受到薄餅濃厚的風味，在嘴巴裡頭化開。

薄餅中間的三角架「超神用途」（按圖看清👇👇👇）

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店家將做好的芝士薄餅，沾上麵糊、炸粉，最後丟進油鍋裡炸。報導記者指出，這是他第一次看到沾了麵糊的薄餅，沒想到這種有如夢幻般地食物，竟然真的存在。

業者表示，當第一口咬下去時，酥脆的聲音就會讓人雀躍不已，接著不輸給酥脆感的濃稠芝士、番茄和煙肉等等配料，讓人愈吃愈有酸甜感。業者自信滿滿地認為，只要嘗試過一次，就會忍不住大喊：「從來沒吃過這樣的薄餅！太好吃了！」目前這款炸薄餅的售價為兩片680日圓（約港幣35元），預計販售至6月30日。

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