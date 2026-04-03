錫紙有毒｜專家列4大錯誤用法　恐火燭傷腦冇記性！放入焗爐都錯?

錫紙有毒｜錫紙錯誤用法｜錫紙耐熱可高達600度，在講求高溫的廚房中經常大派用場。不過，可有想過，原來錫紙除了不能放進微波爐外，其實專家也不建議放進焗爐？用錯錫紙更會隨時火燭！不想變燒豬，以下專家提醒的4個錯誤就要及早避免！



錫紙雖有個「錫」字，但其主要成分為「鋁」。（flickr）

錫紙是什麼？錫紙＝鋁紙？

錫紙質料耐磨耐高溫，在烹調上可說相當便利。不過，錫紙雖有個「錫」字，但其主要成分為「鋁」。原本錫紙的確是以錫為主要材料，但因鋁比錫熔點更高，且更易拉伸、延展和抗腐，所以更利於高溫燒烤而取代了錫為原材料。現時市面上的錫紙都是由鋁箔製造。

雖說錫紙的鋁有更高的熔點和抗腐性，但如使用不當，鋁就有可能從錫紙中熔解。鋁含有的毒性不高，但因人體腸道難以吸收而容易沉積在體內，尤其在腦部、骨骼、肌肉、腎臟和肺部。當大量攝入後，鋁可在腦組織中累積，造成記憶力減退。

錫紙在日常烹有很多用法，非常方便。（Pixabay）

錫紙4大錯誤用法

錫紙錯誤用法【1】墊在焗爐內腔底部

錫紙不能放進微波爐，那是不是代表放進焗爐就安全？不少人厭倦了每次使用焗爐時需要清理焗爐內腔底部的食物殘渣和油，於是把錫紙墊在焗爐的底部，用完即棄免清洗。不過，英格蘭家庭廚師兼美食博主Grace Vallo曾在飲食平台中受訪時解釋，錫紙墊在焗爐底部會阻礙熱量分布，導致烹飪不均勻。

此外，錫紙覆蓋對流式焗爐底部時，更可能會阻塞通風口，導致溫度升高，最終令錫紙起火，因此並不建議這樣做。

錫紙錯誤用法【2】墊在氣炸鍋底盤

傳統的焗爐放入錫紙墊底可能會有火災的風險，近年甚受歡迎的氣炸鍋也不宜放入錫紙墊在底盤。氣炸鍋的原理是發熱管加熱，令高溫氣流快速將食物加熱。高溫氣體能迫岀食物中的油分，但紙也有可能吸收到油分而燃燒。如果食物太輕，循環高溫氣流還有機會導致錫紙飄起，接觸到發熱管，繼而起火。

錫紙錯誤用法【3】用錫紙包裹酸性食物

不少人也會用錫紙包裹食物，無論幫助食物保溫，還是貪方便不想洗碗碟，但其實並不是所有食物也適宜用錫紙包裹，尤其是酸性食物。根據澳門市政署食品安全資訊，酸性物質或會令金屬熔出，因此應該避免用錫紙包裹烹煮酸性食物，如檸檬、醋、番茄醬等。

酸性物質或會令金屬熔出。（網上圖片）

錫紙錯誤用法【4】用錫紙包剩菜

吃剩了食物，不少人會採用保鮮紙或錫紙包起來放進雪櫃，尤其是食物帶有醬汁或是本身已用錫紙盛裝時，多會選擇以錫紙去包，因它質料較厚不易浸出汁液，而且直接拿出來加熱方便。不過，註冊營養師Lindsay Malone曾就安全使用錫紙的議題受訪時表示，不建議這樣做，因錫紙不能完全阻隔空氣，當存在空氣時，細菌便會迅速生長，即使放進雪櫃，食物也可能受污染，她建議還是將食物密封在保鮮盒內較安全。

正確使用錫紙3大方法

錫紙看似有很多限制，但其實只要正確使用，還是可以安心地應用在日常烹調之中的。關於錫紙要怎樣使用，也可參詳👉🏻錫紙｜高溫烹煮釋出鋁？易致腦退化症？錫紙3正確用法應哪面向內?

1. 避免直接接觸食物

錫紙在有水分的情況下接觸性質相異的金屬，例如銀、鍍銀的盤、不銹鋼或鐵造的器皿時，有機會發生電解作用，導致鋁質分解。建議可將錫紙覆蓋在食物的頂部，而不是直接接觸食物。

避免錫紙直接接觸食物，就可以減低在錫紙中吸入鋁的機會。（資料圖片）

2. 避免長時間高溫烹調

錫紙不適合在高溫下長時間使用。有些人喜歡在燒烤時，直接用錫紙包裹食物之後放在炭火邊烘烤，這也會使鋁因高溫而熔解，進食後就有機會進入人體。

高溫的情況下，鋁紙有機會釋出有害物質。（Pixabay）

3. 用啞面盛載食物

錫紙有分亮面和啞面，但只是製作過程出現的結果，實際上兩面加熱食物時間相差不大，但澳門市政署在食品安全資訊中建議，可用啞面直接與食物接觸，因為光面容易黏在食物上。

參考內容：澳門市政署食品安全