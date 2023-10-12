電熱水瓶的水，今天喝不完，你會明天重新燒一次再喝嗎？又或再注入新的清水再翻滾？所說的「千滾水」，就是將食水反覆煮沸的習慣，傳聞會導致亞硝酸鹽等有害物質增多，有毒的亞硝酸鹽還會造成大腦缺氧，嚴重或會昏迷，甚至死亡。究竟奪命水孰真孰假？



自來水含亞硝酸鹽？

奪命水的關注是水中「亞硝酸鹽」對身體的影響，亞硝酸鹽主要指亞硝酸鈉，味微鹹，易溶於水，外觀及味道與食鹽相似。飲用的自來水來自地表水或地下水。地表水中的硝酸鹽及亞硝酸鹽也可能會慢慢滲透到地下水中。

一般家庭及寫字樓常使用電熱水瓶，翻滾水是否有危險？（iStock）

硝酸鹽是大自然中氮素循環的一部分，閃電可直接將空氣中的氮氧化，經雨水溶解，落入泥土中形成硝酸鹽，供植物直接吸收利用。硝酸鹽本身無毒性，但進入人體後，唾液中的微生物及胃腸中的微生物會將硝酸鹽轉變成亞硝酸鹽。

據綠田園基金資料，亞硝酸鹽會將人體內的血紅蛋白（Haemoglobin）氧化為高鐵血紅蛋白（Methaemoglobin），影響血液的帶氧功能。如果高鐵血紅蛋白高達10%，會造成高鐵血紅蛋白血症（Methaemoglobinemia）；高達20%時，成年人的大腦開始缺氧；到50-60% 時，有可能致命。其次，亞硝酸鹽會在人體內與其他食物或藥品中的次級胺（Secondary amines）產生化學反應，形成亞硝基化合物（N-nitroso compounds），對動物有致癌性。

「千滾水」可致癌？

按圖了解「千滾水」是否會致癌︰

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據傳開水的保質期只有16小時，隔夜開水的細菌總數是否比自來水還高？（iStock）

傳聞一杯水的保質期只有16小時，隔夜開水的細菌總數比自來水還高？

按圖認識16小時開水保質期是否科學︰

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水滾勿即關火 繼續沸騰1-2分鐘才安全

我們慣常將自來水一燒滾就關火，其實水滾後讓水繼續沸騰更好，1、2分鐘也夠了，而且一定要把蓋子打開，方便殘留的氯揮發。因為，自來水經過氯化來消毒滅菌。氯處理過的水，會分離出2種會致癌的物質－－鹵代烴及氯仿。當水溫達到100℃，這些有害物質會隨蒸氣蒸發而大大減少，繼續沸騰1-2分鐘就更安全，讓水的氯含量降至安全飲用標準。杭州市保健協會營養師胡聞鋼認為，水沸後不僅要多燒一會，熄火後可放置一會才喝。因為自來水中本身含有機物，煮沸過程中會形成鈣質，鈣本身會留在水中，不隨水氣飄走，水燒開後放一會兒，有利於水中鈣的沉澱，水的口感也會更好。

專家建議水沸騰後再燒1-2分鐘更安全，讓水的氯含量降至安全飲用標準。（iStock）

按圖睇4招如何煲出安全食用水︰

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【同場加映】清潔電熱水煲的方法

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參考資料︰綠田園基金 / 中國經濟網