【家常燒魚食譜】主廚示範先浸後燜簡易技巧　比煎魚入味更好佐飯

不少人想食魚，卻又怕魚難處理，所以在家中煮魚食，一般都只敢蒸魚，要是說到煎魚，他們就怕怕了，既怕難反魚，也怕魚甩皮甩骨。煎魚的竅訣或許難以紙上談兵，但早前記者就請教了大廚雷啟裕，他介紹了魚的另一個做法，即使新手都能完全掌握，沒煎魚那麼油膩，卻又相當入味好送飯，即使不慎煮久了，也不會影響其嫩滑質感，馬上來學習雷師傅教的「家常燒魚」技巧吧！ 攝影：黃舒慧 場地：中華廚藝學院

如何煮一條魚都是其次，煮魚前最先學的是揀魚，其實家常燒魚是一道豐儉由人的菜式，貴價的可以選海魚、桂花魚，而雷師傅則推薦大家選黃立鯧，他說：「一嚟佢容易買，價錢比較實惠，二來佢比較易煮，冇咁容易爛，煮嗰時粗魯啲都唔怕。你話買黃花魚都得，但佢肉質腍啲軟身啲，煮嗰時要溫柔啲，另外青根呢啲都好易甩皮甩骨，要有技巧啲，唔可以心急。」

雷師傅推薦入廚新手用黃立鯧，因為它價格親民又易處理，之前記者買了一條半斤黃立鯧，大約只是$28，確實不貴。

雷師傅煮這條魚會用上「先浸後燜」的方式，他解釋：「多數人會煎魚，依次我會浸佢先，浸到大概3、4成熟，再去燜。成個餸會冇煎魚咁油膩，食落清新啲。」雖然用濕燒方式，魚皮不會有脆卜卜的效果，但用油量相對少，而且燜過的魚相當入味，送飯絕對一流。

由於今次不煎魚，就要先用淋水或浸水方式令魚達至半熟狀態，然後才燜魚。

浸魚的過程是把魚放在煲滾的水中浸，其間可以澆水在魚身上，這步驟跟「汆水」類同，「令佢啲潺、腥味同污糟嘢走晒，浸完啲水就唔要。」浸魚不必兩邊都浸，只要水量蓋過魚身就可以，講到未必能夠從外觀判斷魚的生熟程度，他表示大約2分鐘左右，魚就達到3至4成熟，「你水滾起計浸2分鐘，開住火，因為一落完魚都要等佢再滾起，大概1分鐘左右就熄火浸，跟住攞凍水淋一淋佢，洗乾淨。」

在燜魚過程中，雷師傅久不久就往魚身淋汁，問到這步驟是否必須，他就回答：「會好啲，咁你整緊條魚冇嘢做咪淋下佢，黃立鯧個皮點淋都唔驚爛。」

學識本文秘訣，在家中都能做到一條比煎魚更香的燜魚，不但減輕油膩度，其鮮香醬汁更是佐飯必備。

請按下圖睇雷師傅「家常燒魚」的秘訣及詳細步驟：

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雷啟裕現為高級會所主廚，亦是中華廚藝學院高級中廚師證書課程畢業生，在該學院先後修畢初級、中級及高級中廚資格。

以下還有是次家常燒魚的簡便食譜，歡迎下載：

家常燒魚食譜