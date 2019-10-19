【入廚貼士】廚房紙保鮮蒸布撇湯油12妙用　附選購及使用安全指引

廚房紙的用途廣泛可說是萬用紙，一般都是吸水力強，材質柔韌，除了擦拭廚具及工作枱，也可用於處理食材及料理上，以下12大妙用方法更能善用廚房紙。此外，衛生安全使用廚房紙也是重要，消委會忠告的選購及使用指引有4大事項。

廚房紙的材質比紙巾堅固，吸水力強也不容易破損，是廚房中的好幫手，除了用來擦拭，吸附水分和油脂之外，也可幫助輕鬆清潔廚具及為食物保質。

廚房紙可說是萬用紙，善用可發揮多功能用處，方便衛生。（尹嘉蔚攝）

請點擊下圖參考廚房紙的12個妙用好辦法︰

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廚房紙雖有諸多妙用，不過由於廚房紙有直接接觸食物的機會，因此食物安全、產品安全及存放須知等事項也需留意，消委會今年4月曾公佈有關廚房紙含菌量的測試結果，檢出有樣本的細菌菌落總數超標，該產品代理商關注事件並將受影響的產品下架。衛生署曾忠告市民為確保廚房紙衛生，應將廚房紙存放於乾爽和清潔的地方，拆封後應盡快使用，晚上宜將廚房紙蓋好，預防昆蟲沾污，並同時建議抵抗力較弱的人士，要謹慎考慮使用廚房紙直接接觸食物及食物安全風險。

此外，消委會也就使用廚房紙，對消費者發出選購及使用指引，請按圖了解正確使用廚房紙的4大事項：

參考資料︰消委會/台灣自由時報