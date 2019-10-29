【編輯推介】中環上班族素食快餐新熱點　50多款超級食物健康飽肚

中環沿長長的樓梯直上石板街，多了一間微型「樹屋」TREEHOUSE，吸引不少中環上班族來這裡開飯，每天午飯的時間便見排隊人潮，不想輪候的人便叫Deliveroo外送到公司。 素食者和祟尚健康飲食的朋友，這裡可找到不錯及滿佈驚喜的選擇。 攝影︰高仲明

「樹屋」其實是一間西式快餐及輕食餐廳，墨西哥卷、漢堡包、沙律碗、五穀碗、冷壓果汁、餐飲及少量甜品一應俱全。店內外燈光通透明亮，全開放式的佈局，廚房及餐區均一目了然，可清楚看到廚師們即席炮製美食，驚見一份大墨西哥卷儼如我整條手臂，餡料豐富包得紮紮實實，看來二人分享或分成兩餐享用也不為過。在自助售賣機點餐後，耐心等待一下，隨後便可大快朵頤了。

這裡的Flatbreads，比一般的來得大份！「細食者」其實2-3人也可分享一份。

仔細再研究餐牌上的菜式，接近有二三十款，每款詳列材料，全部食材加起來多達五十多款，沒有大魚大肉，通通皆為素食，大致上是高纖及高蛋白質的食物，其中不乏超級食物例如藜麥、鷹嘴豆、薑黃和牛油果等，以Plant-based飲食概念來形容最是貼切。對於素食者和祟尚健康飲食的朋友，我認為這裡是一個很不錯的地方。身邊的朋友不時問我哪裡有好味的素食餐廳？我想想後總能脫口提議起三四間，然而心中猶豫，好像來來去去提起的都是那些，倒是乏味。雖然香港素食文化日盛，但要包含有美味菜式、親民價錢、親切環境、少用仿製肉及可填飽肚等條件的素食餐廳，在我心中其實寥寥可數。有時人在中環，想不起哪裡可以開餐，這店子的出現總算是多了選擇。

餐廳主打快餐，供應輕食、沙律及冷壓果汁等，體貼香港人急速的生活節奏。

放下手機，享受眼前美食，將自己融入餐廳中「綠色」盎然的氣息，縱然偌大的玻璃窗外，圍滿灰色的大廈，盡量視而不見。我再研究一下餐牌時，發現了有趣之處，菜式的名字通通聯繫上大自然，漢堡包會載你到「森林、草原與冰原」；墨西哥卷穿插於「樹木」之間；五穀碗及沙律碗是賞「花」的時間；冷壓果汁遊歷世界六大「河流」；奶昔更厲害會飛越世界三大「瀑布」。細味店主別出心裁的意念之際，偶遇一位外國高大型男，文質彬彬，原來是餐廳創辦人Christian G. Mongendre。

前文提到餐牌上的選擇真的不少，我點餐時也經一番思量，見到create your own（自選材料組合），於是請教Christian自己配搭材料時該如何考慮，他建議不妨將濕軟的食材，例如茄子蓉（eggplant cavier） 和豆腐，跟leafy的食材例如羽衣甘藍及醃菜配搭，通常會帶來不錯的效果。如果不想費煞思量的話，Christian也推薦了幾款必試的招牌菜，包括Banyan及Willow Flatbread、Forest及Tundra Burger和炸番薯條，他同時間解釋他們的麵包由酸種麵糰自製而成，比一般小麥麵糰更易消化及比市售的麵包少加工。

餐廳全部食材加起來多達五十多款皆為素食，大致上是高纖及高蛋白質的食物。

Christian醉心於烹飪，曾在法國里昂頂尖的餐飲管理學院Institut Paul Bocuse主修烹飪藝術和國際酒店及餐廳管理，也曾與米芝蓮三星主廚Alain Ducasse共事，以往的經歷令他最有啟發的是，食物不止是盤中餐，更是餵養身體營養的重要部分，他主張少加工及天然健康的食物好好對待身體。Christian在high school已開始有素食的習慣，來香港之前曾是美國的高級運動員，他發現植物為本的飲食促使他更快能恢復精神及耐力，有效改善運動表現。其次，受到母親因癌離世的影響，加深他對飲食健康的關注，之後Christian選擇回到他的出生地香港，發展綠色餐飲事業，至今已差不多有8年的時間，帶著經驗與啟發在中環開了首間素食餐廳MANA! Fast Slow Food，選擇以快餐的風格供應輕食及沙律等，體貼香港人急速的生活步伐和節拍。

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鼓勵大家多肉少菜除了基於健康考量之外，以環保理念推動及提倡素食也是一個較易入手的領域。不過，Christian並不想「定型」素食，不希望賦予純素、蛋奶素或彈性素食的「標籤」，他重申希望以植物為本作主軸的飲食概念能夠對保護環境有貢獻。環境和氣候變化跟生活息息相關，不少由人類造成的環境災害，Christian盼望變化亦始於我們（人類），人類是大自然的一部分，嘗試抱有與自然合而為一「One with Nature」的心，透過植物為本的飲食概念提醒客人珍惜地球資源，他還解釋到餐廳的logo「T」，除了是自然之根–樹木「Tree」的頭文字之外，同時也滲透「平衡」的意思，人類與自然平衡發展才能和諧共存。

Musellla Grain Bowl（$128），五穀碗中材料豐富，有紫米、烤蘑菇、香料豆腐、長青豆、醃青瓜及味噌醬組成。

與Christian傾談之間，感受到他對保育環境的重視，每當說起此方面議題，他總滔滔不絕嘗試說服更多人關心環保，他們與Deliveroo更有項「種樹」合作，在外賣網站上點他們的combo set，他們TREEHOUSE與Deliveroo會各捐$5，為地球多添2棵樹。豐富環保資訊外，令我更有深刻印象的，是他們的Forest漢堡包，裡面的「漢堡扒」以紅菜頭、菇菌、燕麥、茄子蓉、烤甜椒及蒜蓉製成，味道融合得好之餘，咬落竟然有少少煙韌彈牙的質感，即使我經常烹調素食，也未能做出這樣的效果，實在是意想不到的驚喜。