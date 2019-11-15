【西蘭花營養】助抗癌控血糖緩衰老全方位營養　西蘭花13大好處

寫過不少關於飲食健康的稿，翻查資料時，發現不同類別的健康功效，都總有種食品經常榜上有名，就是西蘭花。這種十字花科植物外型如一棵小樹，跟椰菜花、羽衣甘藍等同宗，其營養價值堪稱是「蔬菜之王」，好比是小小的營養樹，滿載維他命、礦物質、纖維與抗氧化物等。以下就會介紹13個食西蘭花的好處，並附上幾個食譜。

以一杯（約91克）的生西蘭花為例，其營養素如下：

碳水化合物：6克

蛋白質：2.6克

脂肪：0.3克

纖維：2.4克

維他命A：佔每日所需的11%

維他命B9：佔每日所需的14%

維他命C：佔每日所需的135%

維他命K：佔每日所需的116%

鉀：佔每日所需的8%

磷：佔每日所需的6%

硒：佔每日所需的3%

有人會生食西蘭花，但香港人應該不太習慣這種食法。如果要食西蘭花，記得切塊後用鹽水浸洗乾淨，因為西蘭花密麻麻的花蕊是菜蟲的溫床。（VCG）

煮西蘭花可以是烚、炒、蒸等，烹調過程中會影響到它的營養，包括減少維他命C含量、可溶性蛋白質及糖分等，當中以蒸西蘭花帶來最少影響。不過，由於本身西蘭花的維他命C極為豐富，100克已有81.2毫克的維他命C，佔每日所需的149%，而烹煮後，同等分量的西蘭花仍有64.9毫克維他命C，即佔每日建議攝取量的108%，含量仍高於一個橙（63.4毫克）。

經烹調過的西蘭花，會流失部分營養。儘管如此，其維他命C含量仍然很豐富。（GettyImages）

請按下圖睇西蘭花的13大好處：

+ 9 + 8 + 7

以下會介紹3個西蘭花的簡易食譜：

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西蘭花炒帶子食譜

資料來源：《Healthline》、《BBC Good Food》