粟米肉粒飯食譜｜人氣碟頭飯Show me your love！1招做出蛋花效果
撰文：鄧穎琪
粟米肉粒飯食譜｜有位居港的日本人，時常在網誌推介本地美食，有次他就介紹粟米肉粒飯，提到茶餐廳侍應向自己講出「粟米肉粒飯」時，讓他以為是「Show me your love飯」，香港人聽完當然覺得可笑，但該位日本人卻覺得十分浪漫。若果你也想隱晦地向自己的心儀對象表白，不妨跟住這個食譜煮個粟米肉粒飯？
粟米肉粒飯食譜｜罐頭粟米蓉＋雞湯＋蛋花
粟米肉粒飯，是茶記的人氣碟頭飯之一，尤其受學生喜愛，經常成為午餐之選。汁撈飯加上細細粒的豬肉粒，絕對是莫大享受。製作粟米汁，最好當然是用新鮮粟米煮汁，但想快手就可簡單用上罐頭粟米蓉、雞湯和蛋花等，要做出蛋花效果，可以打圈形式打蛋漿和攪拌。
貨架上的粟米蓉跟粟米粒看上去幾乎一樣，記得別混淆。煮好的粟米汁之後除了配肉粒，還能配龍脷柳、斑塊等等，變奏成其他粟米汁菜式。
粟米肉粒飯食譜
材料：
脢頭豬肉150克
雞蛋1隻
白飯1碗
雞湯250毫升
粟米蓉1罐
生粉水2茶匙
醃料：
鹽半茶匙
糖1/3茶
胡椒粉少許
生抽1半茶匙
麻油1茶匙
生粉1茶匙
做法：
1 脢頭豬肉洗淨，切粒。
2 用醃料醃豬肉粒20分鐘或以上。
3 鑊燒熱下油，中火炒熟豬肉粒，盛起備用。
4 將粟米蓉、雞湯倒進鑊,小火煮至滾起,雞蛋拂勻後以打圈形式加進粟米，攪勻。
5 把生粉水拌入粟米蓉,煮至微微稠身,把豬肉粒回鑊。
6 盛起粟米肉粒,與白飯同吃，即成。
健康小貼士：
粟米中的鈣質可以降血壓，從而預防心臟病，而β-胡蘿蔔素在人體會轉化成維他命A，有助防癌及抑制抗癌藥的副作用。天然的維他命E能延緩細胞衰老、降低血清膽固醇、減少動脈硬化、維持腦部運作等，其玉米黃質對保持良好視力相當有益。
攝影、攝錄：詹郭敏、呂志豪
剪接：潘諾兒
