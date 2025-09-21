粟米肉粒飯食譜｜人氣碟頭飯Show me your love！1招做出蛋花效果

粟米肉粒飯食譜｜有位居港的日本人，時常在網誌推介本地美食，有次他就介紹粟米肉粒飯，提到茶餐廳侍應向自己講出「粟米肉粒飯」時，讓他以為是「Show me your love飯」，香港人聽完當然覺得可笑，但該位日本人卻覺得十分浪漫。若果你也想隱晦地向自己的心儀對象表白，不妨跟住這個食譜煮個粟米肉粒飯？



粟米肉粒飯食譜｜罐頭粟米蓉＋雞湯＋蛋花

粟米肉粒飯，是茶記的人氣碟頭飯之一，尤其受學生喜愛，經常成為午餐之選。汁撈飯加上細細粒的豬肉粒，絕對是莫大享受。製作粟米汁，最好當然是用新鮮粟米煮汁，但想快手就可簡單用上罐頭粟米蓉、雞湯和蛋花等，要做出蛋花效果，可以打圈形式打蛋漿和攪拌。

貨架上的粟米蓉跟粟米粒看上去幾乎一樣，記得別混淆。煮好的粟米汁之後除了配肉粒，還能配龍脷柳、斑塊等等，變奏成其他粟米汁菜式。

粟米肉粒汁，很適合用來佐飯。

粟米肉粒飯食譜

材料：

脢頭豬肉150克

雞蛋1隻

白飯1碗

雞湯250毫升

粟米蓉1罐

生粉水2茶匙

醃料：

鹽半茶匙

糖1/3茶

胡椒粉少許

生抽1半茶匙

麻油1茶匙

生粉1茶匙

做法：

1 脢頭豬肉洗淨，切粒。

2 用醃料醃豬肉粒20分鐘或以上。

3 鑊燒熱下油，中火炒熟豬肉粒，盛起備用。

4 將粟米蓉、雞湯倒進鑊,小火煮至滾起,雞蛋拂勻後以打圈形式加進粟米，攪勻。

5 把生粉水拌入粟米蓉,煮至微微稠身,把豬肉粒回鑊。

6 盛起粟米肉粒,與白飯同吃，即成。

健康小貼士：

粟米中的鈣質可以降血壓，從而預防心臟病，而β-胡蘿蔔素在人體會轉化成維他命A，有助防癌及抑制抗癌藥的副作用。天然的維他命E能延緩細胞衰老、降低血清膽固醇、減少動脈硬化、維持腦部運作等，其玉米黃質對保持良好視力相當有益。

攝影、攝錄：詹郭敏、呂志豪

剪接：潘諾兒



