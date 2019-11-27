【減肥飯煲】想瘦身又戒唔甩飯癮？日本飯煲減35%醣質3款硬度任選

世間上的減肥法何其多，其中一樣多人推崇的便是戒澱粉，但對於很多「飯桶」來說，冇飯落肚比死更難受，相信這也是不少人減肥失敗的致命傷，因為筆者也一樣呢。日本人就發明了減醣電飯煲，每碗飯最多可減去35%醣質！

近年許多人講起「GI」這個字，GI是升糖指數，即是將進食一種50克碳水化合物食物的2小時血糖反應水平，除以進食50克葡萄糖的2小時血糖反應水平，所得出的百分值。根據香港糖尿聯會資料所顯示，食物中的醣類含量愈高，GI也愈高，而白飯正屬於高GI食品，數值達70以上，遠高於紅米、糙米等。因此，愈來愈多人奉行減醣飲食，如藝人蔣雅文，就不時在網上分享自己的減醣心路歷程，甚至感染家人一起減醣。

米飯對很多人來說都難以抗拒，若擔心血糖過高或怕肥，又不想忍痛戒飯，或者可試試食減醣飯？（THANKO）

米飯是減醣的大忌，然後由細到大食飯可謂每日所需，豈能說戒就戒？為了照顧那些擔心血糖高，或是怕肥的人士，日本人就設計了一個恩物——減醣電飯煲！飯煲有分一般模式與減醣模式，後者可減去高達35%的醣質，就算食多少少都不怕。

減醣電飯煲已經面世，目前在THANKO網站有售，連稅價格為¥35,445（即大約港幣$2544），面積約30厘米高，28厘米闊，34厘米深，說不上「的骰」但也不算佔位子。（THANKO）

一碗飯（約150克）含55.2克醣分，即大概1/3碗飯，而用了低醣模式去煮飯後，食150克的低醣飯，醣分才相若於100克的正常白飯。（THANKO）

請按下圖睇低醣飯煲的運作原理：

飯煲內有兩大組成部分，為外鍋及內鍋。（THANKO）

+ 3 + 2

產品推出時找來了醣質限制料理研究家藤本なおよ分享用家體驗，她說：「起初我都會想，減醣飯煲煮的飯，可能口感或味道都會受影響，但當我試用之後就發現，飯粒仍帶有甜味，且保留原有煙韌口感，這根本是個革命性的產品！」她將這個電飯煲推薦給那些很愛食飯，卻又怕碳水化合物過高的人。

藤本なおよ是日本著名的醣質限制料理研究家，經常在社交平台和YouTube分享低醣飲食餐單，亦曾推出食譜書。（THANKO）

資料來源：THANKO、香港糖尿聯會