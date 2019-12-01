【健脾食物】25種黃色食物入脾胃偏甘甜　10款素湯益脾抗疲勞氣虛

健脾食物，健脾湯水，健脾去濕，中醫上常說健脾的重要，脾好；氣好；不易感到疲乏力，補腎、健肝及潤肺之外，脾臟健康是治本百病之本。

中醫理論上認為脾臟是消化的中心，是消化功能重要的器官之一，負責控制血液循環，並從我們進食的食物中提取「氣」，並將其輸送到身體的其他部位支持健康。中醫亦將脾胃作為整個消化系統的配對，脾氣不平衡會造成西醫所說的胃腸道問題。

中醫認為健脾十分重要，脾和胃相互聯繫，互為表裡，「健脾胃」是保健的基礎。（picjumbo.com/Pexels）

上述提及的「氣」，在中醫理論上「氣」是重要的能量，會在體內循環，據2015年發表在《中醫雜誌》上寫到氣不足「氣虛」容易有五大症狀，包括疲勞、呼吸急促或不想說話、盜汗、舌頭腫脹及脈衝微弱。氣虛的成因包括年老、工作疲勞、作息不足及生活壓力過大等多方面，而氣虛可能受脾臟的影響，多休息和透過進食健脾的食物可作調理。

偏「甜」味的食物有益脾健胃之效，這裡的甜並非指高糖的食物，是食物中的自然甘味。（VCG）

健脾益氣的食物有助補充陽氣和幫助「氣」循環，脾臟喜歡偏甜的食物味道，故此食物中自然的甘味，有益脾健胃之效。同時，多補充「黃色」的食物也有幫助，中醫認為黃色食物在五行中與脾一樣屬土，能入脾胃，保護脾胃健康及調節新陳代謝，例如薯仔、番薯、粟米、南瓜及紅蘿蔔等，還有以下這些食物例子可使脾臟變「暖」，增加流向人體的能量。

按圖了解健脾食物25種，包括蔬菜根類、豆類及五穀類等食物︰

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此外，當陽氣不足，氣血會不順，臟腑缺乏滋養。《黃帝內經素問》記載：「諸濕腫滿，皆屬於脾」，脾虛生濕，袪濕的治本之法是「健脾」，若脾胃功能差，體內濕氣排不出，會感到身體很重、四肢怠倦、精神不濟、睡極不夠、四肢乏力、心情抑鬱、膚色黯淡無華等跡象。此外，當陽氣不足，氣血會不順，臟腑缺乏滋養。

脾胃不好，或由過度勞累或情緒引起，健脾使陽氣足，氣血順，有助解疲勞。少吃生冷，免寒氣傷脾，該多吃溫熱的食物及湯水。（VCG）

通過一些生活習慣亦可促進脾臟健康，包括慢吃，多咀嚼食物以便消化，飲食定時定量，戒煙酒，注重以蔬菜為主的飲食，減少或甚至不吃加工的食品，餐後避免立即喝大量液體，不吃過量的生冷食物及冷飲，多吃煮熟的蔬菜和溫暖的湯水，有利消化之餘也能更好吸收食物的營養。

以下10款素湯水有助健脾、促進脾臟健康、益氣及抗疲勞等︰

【健康湯水食譜】茶樹菇蟲草花杞子圓肉湯 鮮甜素湯健脾補腎補血

茶樹菇蟲草花杞子圓肉湯

【健康湯水食譜】防流感素湯 薯仔合桃眉豆湯健脾解毒

薯仔合桃眉豆湯食譜

【健康湯水食譜】蓮藕栗子合桃湯不溫不燥 健脾補腎助安神入眠

蓮藕栗子合桃湯食譜

【健康湯水食譜】茶樹菇黑豆合桃湯 立冬後養生湯助改善四肢冰冷

茶樹菇黑豆合桃湯食譜

【祛濕湯水食譜】茯苓白朮冬瓜薏仁湯 健康湯水利濕清熱健脾益氣

茯苓白朮冬瓜薏仁湯食譜

【健康湯水食譜】蓮藕眉豆花豆湯 強效去濕抗疲勞抖擻精神

蓮藕眉豆花豆湯食譜

【健康湯水食譜】谷麥牙蘋果腰豆湯 健脾生津消滯除腹脹

谷麥牙蘋果腰豆湯食譜

【健康湯水食譜】羅漢果菜乾蘿蔔湯 粟米代豬骨生津健脾潤肺止咳

羅漢果菜乾蘿蔔湯食譜

【健康湯水食譜】四神素湯補元氣 增強免疫力防流感

四神素湯食譜

【春天湯水食譜】土茯苓淮山牛蒡湯 健脾袪濕舒緩濕疹痕癢

土茯苓淮山牛蒡湯食譜

參考資料︰Medical News Today/Doctors Beyond Medicine/田原生活