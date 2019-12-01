【健脾食物】25種黃色食物入脾胃偏甘甜　10款素湯益脾抗疲勞氣虛

健脾食物，健脾湯水，健脾去濕，中醫上常說健脾的重要，脾好；氣好；不易感到疲乏力，補腎、健肝及潤肺之外，脾臟健康是治本百病之本。
中醫理論上認為脾臟是消化的中心，是消化功能重要的器官之一，負責控制血液循環，並從我們進食的食物中提取「氣」，並將其輸送到身體的其他部位支持健康。中醫亦將脾胃作為整個消化系統的配對，脾氣不平衡會造成西醫所說的胃腸道問題。
中醫認為健脾十分重要，脾和胃相互聯繫，互為表裡，「健脾胃」是保健的基礎。（picjumbo.com/Pexels）
上述提及的「氣」，在中醫理論上「氣」是重要的能量，會在體內循環，據2015年發表在《中醫雜誌》上寫到氣不足「氣虛」容易有五大症狀，包括疲勞、呼吸急促或不想說話、盜汗、舌頭腫脹及脈衝微弱。氣虛的成因包括年老、工作疲勞、作息不足及生活壓力過大等多方面，而氣虛可能受脾臟的影響，多休息和透過進食健脾的食物可作調理。
偏「甜」味的食物有益脾健胃之效，這裡的甜並非指高糖的食物，是食物中的自然甘味。（VCG）
健脾益氣的食物有助補充陽氣和幫助「氣」循環，脾臟喜歡偏甜的食物味道，故此食物中自然的甘味，有益脾健胃之效。同時，多補充「黃色」的食物也有幫助，中醫認為黃色食物在五行中與脾一樣屬土，能入脾胃，保護脾胃健康及調節新陳代謝，例如薯仔、番薯、粟米、南瓜及紅蘿蔔等，還有以下這些食物例子可使脾臟變「暖」，增加流向人體的能量。
按圖了解健脾食物25種，包括蔬菜根類、豆類及五穀類等食物︰
此外，當陽氣不足，氣血會不順，臟腑缺乏滋養。《黃帝內經素問》記載：「諸濕腫滿，皆屬於脾」，脾虛生濕，袪濕的治本之法是「健脾」，若脾胃功能差，體內濕氣排不出，會感到身體很重、四肢怠倦、精神不濟、睡極不夠、四肢乏力、心情抑鬱、膚色黯淡無華等跡象。此外，當陽氣不足，氣血會不順，臟腑缺乏滋養。
脾胃不好，或由過度勞累或情緒引起，健脾使陽氣足，氣血順，有助解疲勞。少吃生冷，免寒氣傷脾，該多吃溫熱的食物及湯水。（VCG）
通過一些生活習慣亦可促進脾臟健康，包括慢吃，多咀嚼食物以便消化，飲食定時定量，戒煙酒，注重以蔬菜為主的飲食，減少或甚至不吃加工的食品，餐後避免立即喝大量液體，不吃過量的生冷食物及冷飲，多吃煮熟的蔬菜和溫暖的湯水，有利消化之餘也能更好吸收食物的營養。
以下10款素湯水有助健脾、促進脾臟健康、益氣及抗疲勞等︰
【健康湯水食譜】茶樹菇蟲草花杞子圓肉湯 鮮甜素湯健脾補腎補血
茶樹菇蟲草花杞子圓肉湯
薯仔合桃眉豆湯食譜
蓮藕栗子合桃湯食譜
【健康湯水食譜】茶樹菇黑豆合桃湯 立冬後養生湯助改善四肢冰冷
茶樹菇黑豆合桃湯食譜
【祛濕湯水食譜】茯苓白朮冬瓜薏仁湯 健康湯水利濕清熱健脾益氣
茯苓白朮冬瓜薏仁湯食譜
蓮藕眉豆花豆湯食譜
谷麥牙蘋果腰豆湯食譜
【健康湯水食譜】羅漢果菜乾蘿蔔湯 粟米代豬骨生津健脾潤肺止咳
羅漢果菜乾蘿蔔湯食譜
四神素湯食譜
土茯苓淮山牛蒡湯食譜
參考資料︰Medical News Today/Doctors Beyond Medicine/田原生活