【打邊爐】17款台式火鍋配料湯底卡路里比併　小心丸類熱量攝取！

入冬後,三兩好友呼招一同光臨熱氣瀰漫的麻辣鍋、小火鍋店,這已經像迎接冬季的儀式一樣,熱呼呼的湯頭不僅暖身也暖心,然而吃火鍋總是會吃著吃著,料還剩下很多來不及入口,肚子卻已經來到八分滿,其實肚子告訴你的訊息沒有錯,你平常吃得真的並沒有這麼多喔,現在就讓《食力》來一一分析給您聽吧!

火鍋中所常見的根莖類,如南瓜、芋頭、粟米和粉絲,都跟白米飯一樣是以澱粉為主的主食類食品,因此吃完一份火鍋的飯,再加上配料,大約就等同吃掉了雙倍的飯量,所以建議您還是直接跟火鍋店店員說:「不用給我米飯了,謝謝」,你辦得到的。

而豆魚肉蛋類食物,我們一餐大約會攝取到1~3份,除了一盤肉片,有時候蔬菜盤裡面還會再放一顆蛋,湯鍋裡又有豆皮、豆腐等等,別忘了火鍋料裡還是有肉,全部吃完大約就有13份之多,一整天最多其實也只需要8份而已,這可以說是灌食騷的程度。

入冬後,三兩好友呼招一同光臨熱氣瀰漫的麻辣鍋、小火鍋店,這已經像迎接冬季的儀式一樣。(視覺中國)

因此,建議肉類盡量點選熱量稍低的海鮮類或牛肉片,如果你不想失去吃豆腐、豆皮的樂趣的話,能兩個人點一盤肉共享會更好,蛋也別打下去,可以帶回家隔天再吃,或是也可以選擇直接跟店員說:「蛋我也不用了」。

再來要帶領您來了解一下神秘的火鍋料世界,進入吃到飽火鍋店,自己挑選火鍋料時,有一個斟酌熱量的大原則就是「丸類」的熱量通常最高,再來是「餃類」,最後是蟹味棒(蟹柳)、魚卵卷等等。

17款台式火鍋配料熱量比併(按圖了解!)

+ 14 + 13 + 12

Last, but not the least. 選擇湯底才是影響鍋物熱量最大的關鍵,麻辣鍋湯底吸進食材裡,用餐過程中再順手舀了幾口湯喝,最後約莫進口1碗量,約400大卡,已經等於半個便當,前面的努力完全翻盤,一般涮涮鍋湯底整鍋乾了也才65大卡,嗜辣者得多多提醒自己,麻辣鍋真的超胖的。

一人份火鍋湯底與主食熱量表(食力授權使用)

最後總結,鍋物中只要出現根莖類、冬粉(粉絲)等,白飯就盡量少吃,湯底清淡為佳,如果配料中已經有豆腐、豆皮等製品出現,肉就點1盤兩人一起分享比較好,最後加總熱量可掌握在800大卡上下,與平日正餐熱量相差不遠,走進火鍋店終於能吃得心暖又心安!

相關文章圖輯:【火鍋】打邊爐清熱氣要有豆腐? 肉多易上火配涼性蔬果免水腫↓↓↓

延伸閱讀:

火鍋料含防腐劑真可怕?選購與食用安全訣竅

其實這個才是最被忽略的痛風原因!!

【本文獲「食力」授權轉載,原文:那個火鍋料的熱量最高?答案是丸類】