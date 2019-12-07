【打邊爐】17款台式火鍋配料湯底卡路里比併　小心丸類熱量攝取！

入冬後，三兩好友呼招一同光臨熱氣瀰漫的麻辣鍋、小火鍋店，這已經像迎接冬季的儀式一樣，熱呼呼的湯頭不僅暖身也暖心，然而吃火鍋總是會吃著吃著，料還剩下很多來不及入口，肚子卻已經來到八分滿，其實肚子告訴你的訊息沒有錯，你平常吃得真的並沒有這麼多喔，現在就讓《食力》來一一分析給您聽吧！

火鍋中所常見的根莖類，如南瓜、芋頭、粟米和粉絲，都跟白米飯一樣是以澱粉為主的主食類食品，因此吃完一份火鍋的飯，再加上配料，大約就等同吃掉了雙倍的飯量，所以建議您還是直接跟火鍋店店員說：「不用給我米飯了，謝謝」，你辦得到的。

而豆魚肉蛋類食物，我們一餐大約會攝取到1～3份，除了一盤肉片，有時候蔬菜盤裡面還會再放一顆蛋，湯鍋裡又有豆皮、豆腐等等，別忘了火鍋料裡還是有肉，全部吃完大約就有13份之多，一整天最多其實也只需要8份而已，這可以說是灌食騷的程度。

入冬後，三兩好友呼招一同光臨熱氣瀰漫的麻辣鍋、小火鍋店，這已經像迎接冬季的儀式一樣。（視覺中國）

因此，建議肉類盡量點選熱量稍低的海鮮類或牛肉片，如果你不想失去吃豆腐、豆皮的樂趣的話，能兩個人點一盤肉共享會更好，蛋也別打下去，可以帶回家隔天再吃，或是也可以選擇直接跟店員說：「蛋我也不用了」。

再來要帶領您來了解一下神秘的火鍋料世界，進入吃到飽火鍋店，自己挑選火鍋料時，有一個斟酌熱量的大原則就是「丸類」的熱量通常最高，再來是「餃類」，最後是蟹味棒（蟹柳）、魚卵卷等等。

17款台式火鍋配料熱量比併（按圖了解！）

+ 14 + 13 + 12

Last, but not the least. 選擇湯底才是影響鍋物熱量最大的關鍵，麻辣鍋湯底吸進食材裡，用餐過程中再順手舀了幾口湯喝，最後約莫進口1碗量，約400大卡，已經等於半個便當，前面的努力完全翻盤，一般涮涮鍋湯底整鍋乾了也才65大卡，嗜辣者得多多提醒自己，麻辣鍋真的超胖的。

一人份火鍋湯底與主食熱量表（食力授權使用）

最後總結，鍋物中只要出現根莖類、冬粉（粉絲）等，白飯就盡量少吃，湯底清淡為佳，如果配料中已經有豆腐、豆皮等製品出現，肉就點1盤兩人一起分享比較好，最後加總熱量可掌握在800大卡上下，與平日正餐熱量相差不遠，走進火鍋店終於能吃得心暖又心安！

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【本文獲「食力」授權轉載，原文：那個火鍋料的熱量最高？答案是丸類】