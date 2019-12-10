【入廚貼士】溫泉蛋不失敗懶人法！加一種常用材料超簡單

溫泉蛋，做法層出不窮，日本「雞蛋達人」分享煮蛋時加一種烹調的常用料，任由溫泉蛋擱置別理會，15分鐘後有美味的溫泉蛋，記者也來實試，掌握水滾的溫度再加「秘密武器」，超滑嫩溫泉蛋完成！ 攝影︰尹嘉蔚

一隻雞蛋可以變身五花八門的菜式，我們對蛋的情意結濃厚，已跟大家分享過多個煮蛋的方法︰水波蛋、溏心蛋、溫泉蛋、醬油漬蛋、煎奄列、密實袋奄列、炒蛋、蒸水蛋、荷包蛋、太陽蛋等。各異的烹調手法，控制雞蛋不同程度的熟成度，就能演變出多元化的的蛋料理。有時只加一點小技巧，足以令難上手的方法變得更顯淺，其中「溫泉蛋」又有易成功的新花招！

在日本料理店佐酒、拌飯及拌菜的是溫泉蛋，作拉麵配料的大多數是溏心蛋，兩者有分別。（資料圖片/李賢華攝）

溫泉蛋，顧明思義在溫泉中煮成，溫泉水的溫度約70°C，浸15分鐘後剝開，形成蛋白半凝固「水汪汪」，而蛋黃半熟的狀態，成功的關鍵是水溫及浸蛋的時間！家裡沒有溫泉，只能模仿溫泉的環境煮溫泉蛋，必成功的黃金方法，可再參考連結【入廚貼士】溏心蛋溫泉蛋非一樣別混淆 一文學會兩者必成功做法，或者跟從日本「雞蛋達人」友加里的成功秘訣，她只加了一種烹調常用料，15分鐘後便有溫泉蛋。

請按圖先看蛋達人煮溫泉蛋的秘技分享︰

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記者當然要實試一下「雞蛋達人」的秘訣，依樣畫葫蘆後，第一次試做，雞蛋過熟變半生熟烚蛋，蛋白全熟透，估計水「大滾」後溫度太高！第二次再做，記者用冷藏雞蛋，用自來水沖15-20秒，接近室溫雞蛋的溫度，水不等到「大滾」，見到氣泡佈滿鍋底，隨即熄火，倒入「秘密武器」，放入雞蛋，蓋住浸15分鐘，放置5分鐘後慢慢剝開。成功製作溫泉蛋！

記者實試「雞蛋達人」的秘訣，過程中再發現心得，例如掌握水滾的溫度，節目中只概略水滾，但水大滾還是微滾呢？

按圖有記者實試用「秘密武器」煮溫泉蛋的步驟︰

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蛋白凝固的溫度約70+°C；蛋黃凝固的溫度約60+°C，利用兩者之間的溫差，讓雞蛋浸泡在60-70°C的溫水中，便有「外生內熟」的溫泉蛋。在家中煮亦然，將水溫控制在60-70°C之間，倒入「秘密武器」提高保溫效果，維持水溫，蓋住浸蛋15分鐘也能做出溫泉蛋的效果。

資料參考︰viu TV《生活小貼士》