【入廚貼士】溫泉蛋不失敗懶人法！加一種常用材料超簡單

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溫泉蛋，做法層出不窮，日本「雞蛋達人」分享煮蛋時加一種烹調的常用料，任由溫泉蛋擱置別理會，15分鐘後有美味的溫泉蛋，記者也來實試，掌握水滾的溫度再加「秘密武器」，超滑嫩溫泉蛋完成！

攝影︰尹嘉蔚

一隻雞蛋可以變身五花八門的菜式，我們對蛋的情意結濃厚，已跟大家分享過多個煮蛋的方法︰水波蛋溏心蛋溫泉蛋醬油漬蛋煎奄列密實袋奄列炒蛋蒸水蛋荷包蛋太陽蛋等。各異的烹調手法，控制雞蛋不同程度的熟成度，就能演變出多元化的的蛋料理。有時只加一點小技巧，足以令難上手的方法變得更顯淺，其中「溫泉蛋」又有易成功的新花招！

在日本料理店佐酒、拌飯及拌菜的是溫泉蛋，作拉麵配料的大多數是溏心蛋，兩者有分別。（資料圖片/李賢華攝）

溫泉蛋，顧明思義在溫泉中煮成，溫泉水的溫度約70°C，浸15分鐘後剝開，形成蛋白半凝固「水汪汪」，而蛋黃半熟的狀態，成功的關鍵是水溫及浸蛋的時間！家裡沒有溫泉，只能模仿溫泉的環境煮溫泉蛋，必成功的黃金方法，可再參考連結【入廚貼士】溏心蛋溫泉蛋非一樣別混淆　一文學會兩者必成功做法，或者跟從日本「雞蛋達人」友加里的成功秘訣，她只加了一種烹調常用料，15分鐘後便有溫泉蛋。

請按圖先看蛋達人煮溫泉蛋的秘技分享︰

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記者當然要實試一下「雞蛋達人」的秘訣，依樣畫葫蘆後，第一次試做，雞蛋過熟變半生熟烚蛋，蛋白全熟透，估計水「大滾」後溫度太高！第二次再做，記者用冷藏雞蛋，用自來水沖15-20秒，接近室溫雞蛋的溫度，水不等到「大滾」，見到氣泡佈滿鍋底，隨即熄火，倒入「秘密武器」，放入雞蛋，蓋住浸15分鐘，放置5分鐘後慢慢剝開。成功製作溫泉蛋！

記者實試「雞蛋達人」的秘訣，過程中再發現心得，例如掌握水滾的溫度，節目中只概略水滾，但水大滾還是微滾呢？

按圖有記者實試用「秘密武器」煮溫泉蛋的步驟︰

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蛋白凝固的溫度約70+°C；蛋黃凝固的溫度約60+°C，利用兩者之間的溫差，讓雞蛋浸泡在60-70°C的溫水中，便有「外生內熟」的溫泉蛋。在家中煮亦然，將水溫控制在60-70°C之間，倒入「秘密武器」提高保溫效果，維持水溫，蓋住浸蛋15分鐘也能做出溫泉蛋的效果。

資料參考︰viu TV《生活小貼士》

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