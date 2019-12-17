【芝士車厘茄串食譜】免煮聖誕派對小食　10分鐘零難度掛汁芝士波

年尾是Party的季節，跟朋友聚會講好一人準備一樣食物，但廚藝是零的你不知如何是好，高難度的駕馭不來，但一方面怕求其做菠蘿腸仔被人噓，又怕出去買會被識穿，認真「頭都大埋」！不用怕，請立即記低這個芝士焗車厘茄食譜，莫說入廚新手，就連廚房的門外漢，甚至小朋友都煮到！最重要是它的顏色又紅又綠，一望就知充滿聖誕色彩！

攝影、攝錄：詹郭敏、陳錦超

剪接：陳錦超

場地提供：美亞廚具

水牛芝士跟車厘茄素來是好拍檔，一同出現在沙律之中，如今用竹籤串起，立即成為Party Food。一串串圓碌碌的車厘茄，配上水牛芝士波，有如聖誕樹上裝飾的波波，再加一塊畫龍點睛的羅勒葉，既能提香，也能加添節日色彩。

記者在大型超市購買這個水牛芝士波，一包150克，約有20粒。（鄧穎琪攝）

水牛芝士本身味淡，所以用了橄欖油、紅椒粉等稍為調味，基本上已經食得，但為了再錦上添花，就加了個黑醋汁。如果你想就此蘸黑醋汁食，其實並無不可，但個人就會把它加熱煮至稠身，再淋在車厘茄上同吃，如此的話掛汁效果才更理想。黑醋汁大約要煮10分鐘左右才變稠，如果你一開始就加熱黑醋汁，然後於煮汁期間把握時間準備食材，兩者應該差不多時間完成，10分鐘絕對搞得掂！

芝士車厘茄串食譜

健康小貼士：

水牛芝士的熱量在眾芝士中屬中等，1安士（28克）約有85卡，所以即使是1串2粒的水牛芝士，也不會太高卡路里。而車厘茄的營養價值較番茄高出3倍，它蘊含茄紅素，即天然的抗氧化劑，有效抗老和美顏，連皮食營養更豐富。

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