【入廚貼士】快拆栗子5步免手痛　栗殼自爆果肉完整輕鬆去殼去衣

快拆栗子，只需記得以下超有效方法 ，坊間的7絕招5技巧，通通不用勞煩，連衣帶殼盡剝，栗子肉盡露，乾淨又快速！ 攝影︰尹嘉蔚

冬天多吃補腎食物，防寒養腎抗冰冷栗子便是益腎食物之一，能養胃健脾，補腎強筋。不過剝栗子殼可真頭痛了，坊間推薦的方法，將生栗子烚完後，又用毛巾搓，又用指甲刺，搣到指甲崩裂，2、3分鐘才剝到一粒栗子，還要帶膜帶皮，可真「妹仔大過主人婆」，煮栗子的烹調時間也沒有剝栗子的時間如此考人耐性。市面實在有已剝好殼的栗子出售，但若果只見有殼的生栗子，今後再不用退避三舍，一個輕鬆、簡單、直接、安全及乾淨的方法值得推薦。

輕鬆連衣帶殼剝生栗子。

栗子香甜鬆軟，煲湯入饌做甜品皆一絕。主婦間流傳，新鮮栗子買回家後，先放進雪櫃冷藏幾天讓它「冬眠」，原因是栗子為了要在春天順利發芽，處於低溫的環境下便會多生糖分，儲備營養留用；故此以雪櫃模擬冬天的低溫，使栗子增生更多糖分。冷藏栗子前不用清洗，否則會加速變壞，到正式動手剝栗子時，便沖洗栗子的灰塵。堅硬的外殼密不透風，第一步先破開硬殼。

以後購買有殼栗子也不用擔心怕處理麻煩。

請點擊下圖參考快拆栗子的方法，簡單5步驟輕鬆去殼去膜︰