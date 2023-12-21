栗子營養｜維他命C多蘋果10倍！補腦降血壓栗子7好處 揀靚栗子2招

冬天保暖除了吃蛇羹外，另一樣必吃食材便是栗子。秋冬是栗子的當造期，街頭巷尾都有炒栗子車仔檔的踪影。栗子除了美味可口，更對身體有多多好處，原來可以美白抗氧化。



剛炒起的栗子入口香甜軟腍，而且捧在手中更感到暖入心頭。栗子又視為「乾果之王」，因為其營養豐富更是養生保健的高手，根據《本草綱目》，栗子味甘性溫，可入脾胃腎經，有幫助脂肪代謝，具有益氣健脾、厚補胃腸的作用。除此之外，栗子還有什麼營養呢？

秋天當然是吃香甜飽滿栗子的好時機！（資料圖片／潘思穎攝）

按圖了解栗子7個好處

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1.穩定血壓：栗子內含多項礦物質，當中鉀含量是蘋果的4倍，有助促進血液排出多餘的鈉，穩定血壓。

2.美白抗氧化：栗子含豐富的維他命C，每100克的栗子含有26毫克的維他命C比蘋果高出10幾倍。維他命C可改善膚質，抑制黑色素形成，助皮膚美白，有抗氧化作用。

除了維他命C外，栗子中的維他命B1和B2最多，兩者並有助維持肌膚健康。而且維他命Ｃ被澱粉包圍，因此即使加熱也不容易令維他命C流失。

3.補腦：栗子內含脂溶性維他命B雜，有促進腦內的蛋白質代謝，改善大腦功能。

4.降膽固醇：栗子含有單元不飽和脂肪酸，包括油酸和棕櫚油酸，有助降低壞膽固醇的水平、降血壓、預防患上心血管疾病。

5.補充能量：栗子內含大量澱粉，為身體提供能量，有助增強神經系統功能。

6.令骨骼強壯：栗子富含礦物質銅，每100克約有0.5克毫克的銅，佔成年人日常建議攝取量的25%。

7.改善腸道健康：栗子是高纖食物，歐洲出產的栗子每100克便有8.1克食用纖維，可保持腸道健康及減少了便秘的機會。

栗子澱粉是薯仔2.4倍！

據外國營養師Humanitas Gavazzeni指每100克的栗子澱粉含量約28克，是薯仔的2.4倍，所以建議如果是減肥人士一日合適地食5-8粒，是沒有太大影響減肥效果；但若吃得多，則有反效果。

由於栗子澱粉含量高，減肥人士適當地食用，有助改善腸道健康。（unsplash）

按圖了解4個食用栗子注意事項︰

揀選靚栗子2大方法：

現時街市多數售賣都是半殼或已去殼去衣的栗子，可以從其外表分辨好壞，如有沒有出芽、黑點及蟲孔。如想避開營養不良和煮後或帶苦味的栗子，也可以將栗子放在水裏，空心果肉少的栗子會浮上水面。

同時亦有一點須注意，因為栗子離殼後，其水分開始流失，令味道就會愈來愈淡，建議放在雪櫃冷藏以保存栗子的鮮味。

另外，喜歡有殼栗子的話，選購時最好選擇色澤光亮，然後輕力敲或按外殼，感到實淨的就代表水分足，肉質佳；外殼腍身鬆散，即代表水分流失，果肉或已壞。有殼栗子當然是剝殼後才可食用，有興趣可參考以下文章，助你輕鬆剝生栗子。 【栗子‧教煮實驗室】用齊3種剝生栗子方法 試叮5秒即爆（有片）

最不建議用叮來剝生栗子，火候控制不好容易弄成爆炸。（資料圖片）

秋冬是吃栗子的季節，除了炒栗子不妨到街市購買去殼去衣的栗子，為自己或家人炮製栗子宴。

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資料參考：Humanitas University／Nutrition Advance