【武漢肺炎】中醫建議10種益肺食物　補肺益氣強體質預防外感不適

武漢肺炎最近成熱話，1月6日單日已新增5宗懷疑個案。預防肺炎及流感，注意個人衛生之外，可以由飲食著手提升體質，中醫建議10種益肺食物，補肺益氣，未病先防。

武漢爆發不明病毒性肺炎個案急增，香港懷疑個案同步遞升，截至1月6日，本港已累積21宗懷疑個案，患者由武漢返港後出現發燒、呼吸道感染、或者肺炎徵狀。食衞局局長陳肇始呼籲市民前往內地時避免進入濕街市及切勿進食野味，亦要注意個人衛生並提高警覺。

本港武漢肺炎的懷疑個案遞升，截至1月6日，本港已累積21宗。（資料圖片）

市民在2003年沙士（SARS）陰影下，對是次事態發展不敢掉以輕心，除了注重個人及公共衛生之外，提升身體抗病的能力可以從飲食保健入手。記者就此訪問註冊中醫師潘仲恆，潘醫師先指出「未病先防，宜補肺益氣」，便不容易招來外感不適，而平日常聽見的潤肺，通常於秋冬常見，因為天氣乾燥，燥邪犯肺，易引起乾咳無痰，甚至咳血。

中醫學上有「治未病」概念，未病先防。（‧VCG）

潘醫師續指，補肺益氣針對「肺氣虛證」，即是肺氣虛損不足所引起的證候。肺氣虛弱，衛外不固，容易感受外邪。臨床以出汗怕風，稍勞動便出汗，或表現半身出汗，或某一局部出汗，並且易惹感冒，伴隨體倦乏力、頭痛鼻塞、周身痠痛、畏寒畏風、咳喘無力、痰液清稀等。故此，多食用補益肺氣、滋陰潤肺的食物有助提升及改善體質。一般而言，肺氣虛者，宜食用具有補益肺氣作用的食品。

請按圖參考補益肺氣的食物包括甚麼？

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以上補益肺氣的食材例子常見於藥行，多用來煲湯食用。

補益肺氣的食材例子，包括五指毛桃、黃芪及黨參等常見於藥行，多用來煲湯。（資料圖片）

至於肺陰虛者，則宜吃具有滋陰潤肺的食物，普遍為白色食物。不過，不宜一次食用太多，宜少量久食，身體虛弱者更應防虛不受補。

請點擊下圖參考︰

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如果有肺氣虛或肺陰虛的患者，均要少吃甚或忌吃辛辣及菸酒、破氣耗氣之物、生冷性寒之物、炒炸烤爆之類香燥傷陰的食品。如有問題，請向中醫查詢。

按圖看忌吃的食物例子︰