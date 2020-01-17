【飲食熱話】實試日本網民炸雞焗飯食譜　香辣雞油飯㩒個掣就得！

普通一件炸雞看似平平無奇，原來它也可以變成一道令人上癮的料理！一名日本網民在網上分享了「KFC炸雞焗飯」食譜，食譜一出隨即引來迴響，網民紛紛表示希望這個炸雞飯可以出現在KFC的餐牌上！今次記者便實試這個「KFC炸雞焗飯」食譜，看看是否真的如此美味。

日本KFC曾經推出了肯德基丼（ケンタ丼）的商品，基本上就是把它們招牌炸雞跟白飯結合，不過在日本只有七間分店有售。不過，現在在家也可以吃到了！這個「KFC炸雞焗飯」食譜所需的材料及步驟都非常簡單。網民指大家可以特地到餐廳買隻炸雞，或是平常吃桶餐吃剩時，把剩下的炸雞保存好。

肯德基丼（ケンタ丼）除了有炸雞跟白飯外，亦有一些炸蔬菜。（Twitter@NanaPamelaFF14）

日本網民：幸福的味道！

不少日本網民都跟著煮了一次KFC炸雞焗飯，指打開電飯煲蓋的那一刻，充滿幸福的味道，白飯吸收了雞肉及雞油的精華，味道一流！有人建議金黃色的白飯可以做成飯糰。網民評價全部都十分正面，認為KFC可以將此加入做常規產品。

KFC炸雞焗飯看樣子也非常吸引！（Twitter@stamina_taro）

按圖看「KFC炸雞焗飯」（2人分）食譜：

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其他炊飯食譜！

日本人一向對於炊飯都有一定的喜愛，因為做法簡單，只需要把所有材料放進電飯煲㩒個掣便有餸又有飯，完全是適合都市人的料理之一！除了炸雞焗飯外，也可以參考以下4個營養滿分的炊飯食譜！

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