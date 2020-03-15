【飲食熱話】未來廚房會係點？盤點4大發明　機械人幫手切菜清潔

在未來，人們再也不用為了練習做菜而煩惱，因為隨著科技發展，技術人員們將點子動到廚房裡面。藉由各種AI人工智慧系統，機器人廚房將解放繁忙的人們，享受機器人帶來的便利，甚至是不用親自動手，就能品嚐新鮮烹調出來的頂級美味佳餚。

1. FOODsniffer 電子鼻

FOODsniffer電子鼻是一種可以辨別食物新鮮度的電子產品，類似於遙控器的手持設備。用戶只需將機器指向欲檢測的肉類，機器就會「聞一聞」。透過內建的感應器，檢查食材散發出來的有機物質，藉此辨別肉品是否新鮮或是開始變質。這個產品可以和行動裝置搭配使用，檢測出來的資料會透過藍芽傳遞到專屬的APP，讓使用者可以在手機或平板上一目了然。

按圖看清FOODsniffer電子鼻各種功能：

+ 2

2. The Coloranino 拉花機

許多人早上一定要來杯咖啡才能開始一天的活動，而這款德國製造的拉花機，能夠輕鬆畫出個性化的藝術咖啡，為早晨增添不同氣氛。配備觸控式螢幕和Wi-Fi功能，使得操作更為簡便，且能自定功能，讓拉花機可以畫出任何期望的圖案，像是短語或自拍照。最棒的事，即使不喝咖啡的人也能能擁有，因為拉花機也可以與啤酒、雞尾酒、甜點等搭配，配備的智慧型紅外感應器能夠符合任何飲料杯的高度進行印刷。

按圖看清The Coloranino拉花機各種功能：

+ 2

3. Bartesian 膠囊雞尾酒機

如果喜愛酒精飲料，那麼膠囊調酒機就是廚房設備的首選，Bartesian的造型設計還能成為廚房的時尚擺設，同時供優質雞尾調酒。只需放入配方膠囊，選擇飲料強度：雞尾酒、輕度、正常或濃烈，並混合即可在家度過歡樂時光。Bartesian智慧型功能會自動讀取膠囊，並為所需的飲料提供高腳杯建議。除了調酒功能外，這些膠囊的成分也受到嚴格的規範，比如純天然食材、人工香料，且可回收，不會對社會環境造成過度負擔。

按圖看清Bartesian膠囊雞尾酒機各種功能：

4. Moley Kitchen Robot 廚房機器人

為了討厭做飯或是怎樣都學不會烹飪的人，智慧廚房系統提供精確地準備可口飯菜的服務，這台機器由兩個機械手臂組成，同時還配有爐灶、烤箱以及各種廚具，可說是「世界第一個自動化廚房」，不僅能為提供美食，還能切菜、攪拌、清潔。此外，與所有智慧型系統一樣，廚房機器人也可以藉由手機或平板來遠端操控，回到家就能吃到熱騰騰再也不是難事。

按圖看清Moley Kitchen Robot廚房機器人各種功能：

相關圖輯：【入廚貼士】酒店總廚傳授食物保鮮3大技巧 雞扒嫩滑蔬菜翠綠（按圖看清！）

+ 8 + 7 + 6

請按下圖了解「保持蔬菜翠綠鮮艷」的秘技：

+ 7 + 6 + 5

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：未來廚房長怎樣？機器人幫忙調酒、咖啡拉花、還能做出一整桌好菜】