【入廚貼士】炸豬扒加1種醃料變柔軟　鬆脆多汁竟勝名店得獎豬扒

炸豬扒是很多人喜愛的食物，坊間甚至有不少日式炸豬扒專門店，吸引豬扒迷去朝聖。然而，要炸得一塊好豬扒，絕非易事，有時外皮會不夠脆，或是裡面的肉又乾又硬。難道在家裡就不能做出好味的炸豬扒嗎？那也不是，只要跟足以下3個貼士，從醃料、炸粉、油溫方面著手，你也能炸出名店水準的鬆脆多汁炸豬扒！

ViuTV的外購日本電視節目《生活小貼士》經常請來不同範疇的家務達人，示範各種各樣的生活小撇步。其中一位「複製大介」，以擁有「神之舌頭」見稱，只要試食過一種食物，就能說得出當中用了甚麼材料、調味，然後完美複製出一模一樣的味道，甚至可將廉價食材「升呢」，吃起來拍得住高級餐廳水準，早前便介紹過如何將廉價牛扒和鰻魚高級美食！

搞笑藝人組合Ushiro City成員的阿諏訪泰義，另一身份是廚師，他在《生活小貼士》節目上化身成「複製大介」，靠著「神之舌頭」複製名餐廳的美味。（《生活小貼士》節目截圖）

早前，「複製大介」先後將廉價牛扒與鰻魚，升級至名店水準，盲試完全分不出來。（《生活小貼士》節目截圖）

對你來說，好吃的炸豬扒有甚麼條件？相信外皮至少要脆卜卜，炸粉不要過厚，吃下去酥脆香口吧！至於肉質方面，最好不要太老太柴，肉汁又多又鬆軟為之上品。香港的炸豬扒專門店有幾個價位，平的話一份炸豬扒定食大約$70，貴的話就$170左右，而在《生活小貼士》介紹的得獎名店とん八亭，一份炸豬扒則大約1,700円（約港幣$123）。不過，「複製大介」就表示，自己可以將300円（約港幣$21）的平價超市豬扒，化身成名店味道，效果超神奇！

今集，「複製大介」就再施魔法，運用300円/300克的超市炸豬扒，複製名店とん八亭的出品，之後更會由該餐廳的總廚試味。（《生活小貼士》節目截圖）

如此肉汁豐盈的炸豬扒，究竟有甚麼竅門？（《生活小貼士》節目截圖）

請按下圖睇製作「外脆內軟炸豬扒」的詳細步驟和重要貼士：

+ 30 + 29 + 28

主持人大讚複製大介做的炸豬扒又軟滑又脆，咬一啖已感受到外皮脆卜卜，絕對是餐廳貨色。（《生活小貼士》節目截圖）

接下來，節目組安排了兩款豬扒給嘉賓們試食，一款是複製大介的300円特製炸豬扒，一款是來自東京上野得獎名店的1,700円豬扒，測試嘉賓們是否猜得中哪塊是餐廳出品。而とん八亭的老闆細川秀已亦有到場，入廚已30年的他，親自為節目組炸豬扒。

這塊是來自名店的炸豬扒，價值1,700円，許多遊客專門去到とん八亭門前排隊，為的就是品嘗一下這塊炸豬扒的美味。（《生活小貼士》節目截圖）

請按下圖睇「複製大介」與炸豬扒名店老闆細川秀已的比試過程及試食結果：

+ 4 + 3 + 2

其實記者早前亦示範過炸豬扒，而且中間還有芝士流心餡！考慮到未必太多人喜歡油炸，於是用上近年火紅的氣炸鍋來製作，當時未學會複製大介的炸豬扒秘技，但效果已比想像中鬆脆。不知道看完這篇文章後，你又會否急不及待試試應用本文介紹的技巧，炮製外脆內嫩的炸豬扒呢？

【氣炸鍋食譜】流心芝士豬扒金黃鬆脆肉質軟腍 由零開始逐步解說

請按下圖睇芝士豬扒食譜：

芝士豬扒食譜

資料來源：《生活小貼士》