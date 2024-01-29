浸瑤柱貼士｜浸乾瑤柱2分鐘極速全泡發！加1物清香潤澤鮮味不留失

浸瑤柱，不就是加水並浸至軟身便完成，當中還有什麼技巧？的確浸發乾瑤柱並沒有什麼技巧，不過一般要等1小時才被完全浸軟，然而以下一個小竅門即可將浸發時間縮短至2分鐘，方便又高效率！

攝影：余曉彤



乾瑤柱浸幾耐？極速法2分鐘

乾瑤柱，又稱元貝，即是乾製後的帆立貝柱肉。品質好的乾瑤柱鮮甜帶彈性，香氣四溢，不過亦有人認為是一種腥味。乾瑤柱必須變軟才可使用，正常程序是將乾瑤柱沖洗一下，放入碗中，加入清水浸過乾瑤柱，浸泡一個小時。亦有人會用熱水浸泡，以加快變軟的速度，不過個人認為浸泡時間亦沒有加快很多。若遇上時間緊迫來不及浸泡怎麼辦？筆者分享一個可以在2分鐘快速浸發乾瑤柱的秘訣！

這個快速浸發乾瑤柱的方法需要準備茶包（浸泡過2-3次）及暖水。

按圖看浸瑤柱快速法及原理：

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浸瑤柱快速步驟：

步驟1：將乾瑤柱略洗，放入微波爐用的碗內，然後加入暖水。

步驟2：加入已浸泡過2-3次的茶包。

步驟3：然後放入微波爐用中火（500W）加熱2分鐘，即成。

買回來的乾瑤柱非常硬身，如果只用清水浸發需時很久，但這方法讓乾瑤柱在短短兩三分鐘已被完全泡發，可以輕易撕開了。

【貼士】不建議用熱水，否則令乾瑤柱香氣快速散去；也不建議用凍水，否則加長浸發時間。

茶包帶走鹹腥味 清香添色澤

筆者亦嘗試用清水浸泡，可能是因為乾瑤柱體形較細，大約用了45分鐘左右才完全泡發。如用微波爐加熱可令乾瑤柱長期在高溫狀態，加快浸泡時間。

使用過的茶包因經過2-3次浸泡味道已經變得淡一些，但內裡仍然存在茶元素活化物。這種活化可以將乾瑤柱的鹹味及腥味帶走。加上茶自身的天然色素，可以令乾瑤柱的色澤變得更靚。用微波爐加熱的乾瑤柱已經熟透，可以直接用於烹調上，香氣和味道仍在。同時也可以用上浸泡乾瑤柱的水。

浸好的乾瑤柱可用於以下食譜，有興趣的話也不妨參考。

【煲粥食譜】瑤柱冬菇雞粥 暖胃養生軟綿綿

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【瑤柱扒豆苗食譜】冬天做節必吃當造豆苗 想菜葉翠綠光澤有辦

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以上介紹的快速方法，若然有時間的話可以參照黃淑儀（Gigi姐）常用的方法，有別於以往大家認識的，令瑤柱味道更甘香。

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