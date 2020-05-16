【入廚貼士】速煮意粉大法只需1分鐘　7大秘訣煮出彈牙意粉！

意粉是不少人在家裡會煮的食物，簡單拌個番茄醬、青醬，又是一餐了。可是，大家在家裡煮的都是超級市場買回來的乾意粉，會做手打意粉的人根本少之有少呀，到底可以將乾意粉煮到像新鮮意粉般彈牙嗎？答案是可以，而且，只要在煮意粉前多加1個步驟，就能將煮意粉的時間大大縮短了！

日本NHK電視台有一個長壽節目《老師沒教的事》，節目中經常介紹到讓人驚喜的生活小撇步，其中一集超級經典的，就是教大家如何在極短時間內將乾意粉煮到”Al dente”（彈牙）。一般來說，我們煮意粉都會先煲一大煲水，然後加入麵條、鹽或油等，儘管不同品牌所需的時間都有異，但通常都是6-12分鐘左右。然而，《老師沒教的事》就提供了一個，只需用1分鐘就可以將意粉煮好的方法，答案就是，要預先浸水。

請按下圖睇速煮意粉大法的做法和原理：

將意粉預先浸水，為何能縮減煮意粉時間呢？因為水能傳熱，含水的意粉，煮起來肯定比乾意粉快。（鄧穎琪攝）

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學會以上的方法，以後可預先浸定一大包意粉，想吃的時候一煮便搞定，比淥杯麵更省時。有台灣網民提到，跟以上秘技煮的意粉確實比平時好吃呢！此外，節目也提到，煮完的意粉不要降溫，直接放入平底鑊翻炒才入味。有人會將煮好的意粉直接上碟，之後淋上意粉醬拌勻，但原來意粉加熱後所溶解的澱粉，會鎖住麵條的表面，讓醬汁無法進入麵條，影響風味，所以節目組建議，將意粉的溫度保持在攝氏98度就最好。到底煮意粉還有甚麼竅門呢？請按下圖：

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