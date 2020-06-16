【UNY元朗店】全港第二間進駐新界　精選限定套裝新張優惠低見6折

全港第二間UNY登陸元朗千色匯，位處元朗心臟地帶，跟樂富店同出一徹，供應大量新鮮蔬菜、水果、肉類、乾果、各式乾濕食材、醬料、即食食品、零食、壽司及海鮮丼飯專區，佔地18,000呎，一切準備就緒。新開幕有限量特選商品、周末限定優惠套裝，另有4階段提供熱賣商品限時大割引。買餸、逛街更方便，更多選擇。

記者在社交網站上不時見到元朗人分享UNY新張的消息，引來居民慷慨地讚好及「畀心心」，走日系風格的UNY自樂富店後，迎來第2間分店，置身其中恰如到日本旅遊一樣。當抗疫下人人變廚神，隔離又多間超級市場，相信「無飯」夫婦不能再給藉口自己不入廚，家庭「煮公、煮婦」亦有更多良機選擇健康食材。

在準備親自煮幾味前，閒晃到自選海鮮丼專區，新鮮魚生、剌身、壽司及海鮮丼閃閃發光，紛紛向客人招手。請點擊下圖有各式定食推介︰

所有海鮮丼配信州味噌湯及日本酢飯。鮭魚．四色丼$88- 有三文魚、魚籽及炙燒三文魚。（UNY提供）

+ 5 + 4 + 3

SUSHI BAR供應新鮮日本魚生、剌身及壽司。（UNY提供）

購入豐盛的海鮮丼後，其實大有藉口「今晚不煮飯」，不過明天、後天及大後天「食咩好？」即使經常三餐在外解決的人，終有走入廚房的一刻，煮兩道簡單樸素的便餐，好讓腸胃休息一下，或是模仿大廚的星級菜，自製豐富的美酒佳餚。工作再忙，當享用餐點之際，身體及大腦還是會自然地稍事放鬆；又當下班或閒來無事，逛逛美侖美奐的超市，繽紛的零食、飲品及食品叫人賞心悅目，挑幾樣抵買的心頭好，心情或會愉快一點。

記者精選以下抵買的心頭好公諸同好。

UNY元朗店限定，有以下限量的特選商品（圖下有售價）︰

以下是周末限定的5大「福袋」，定為開幕限定套裝，分第一回（6月20-21日）及 第二回 （6月27-28日)發售︰

店內有「沢屋」駐場，堅果、果乾及穀物，由自己發板購買數量。（UNY提供）

另有4輪熱賣商品限時大割引，特選以下抵買的食品及食材︰

首輪（6月20日）︰

+ 4 + 3 + 2

第二輪（6月21日）︰

+ 3 + 2

店內環境寬敞。（UNY提供）

第三輪（6月22至25日）︰

+ 3 + 2

第四輪（6月26至29日）︰

+ 2

全港第二間UNY登陸元朗千色匯。（UNY提供）

6月17-29日為日本食品節，20至29日設日本食品節期間優惠，以下為特選食品︰

+ 2

按圖可了解更多店內的環境及佈局，分享元朗居民或體驗有你親身其中逛超市的樂趣︰

+ 10 + 9 + 8

UNY（20/6正式開幕）

地址︰元朗千色匯地庫一層

吞拿魚劏切示範︰日本魚生劏切達人將於6月20及21日下午3時，在UNY元朗店即場示範吞拿魚劏切技藝，客人可即場選購包括拖羅在內的各種新鮮刺身。