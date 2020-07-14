【雞蛋冷知識】啡蛋白蛋要好味應該點揀？解構2大迷思7個揀蛋貼士

購買雞蛋時，你會選擇啡蛋還是白蛋？大部分人在選擇雞蛋時都有特定的喜好，可是在挑選時有否想過為什麼雞蛋會有啡、白色？兩者之間的營養價值會有什麼分別？揀雞蛋時又有什麼地方要注意？以下為你一一解答關於雞蛋的迷思！

啡蛋跟白蛋各有捧場客，啡色的雞蛋讓人感覺營養多一點、或是比較天然；白色的雞蛋讓人感覺比較乾淨點，加上日本產的雞蛋大多都是白色的，看似比較美味。從科學角度看，雞蛋都不存在哪一款比較好吃，只有食客的心理影響、新鮮度和雞蛋的烹製方式可能會影響其口味。雖然兩者的味道一樣，但有什麼因素會令雞蛋的顏色分為兩種？

啡蛋跟白蛋你會如何選擇？兩者的營養會有差別嗎？（余曉彤攝）

按圖看為什麼雞蛋會有啡蛋和白蛋之分：

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啡色的雞蛋比白色的有更多營養嗎？

每次說起啡蛋和白蛋，大部分人都會認為啡蛋比白蛋有更加多的營養，或者心中亦有疑問兩兩者之間的營養會否有少許差別。原來當中可能是有差別的，但並非因為蛋殼的顏色，而是因為其他因素。

按圖看啡蛋和白蛋兩者的營養差別：

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如何辨別雞蛋新鮮度？

儘管啡蛋跟白蛋的營養價值並沒有不同，可是吃下不新鮮或已變壞的雞蛋一定最影響健康！超市的盒裝雞蛋會標上到期日，但原來到期不一定等於不能再食用，有人見雞蛋過期就直接丟掉，每年有上億隻蛋就因為這樣而遭浪費。下次不肯定雞蛋是豆還適宜食用的話，不妨參考以下方法：

按圖看7大方法辨別雞蛋新鮮度：

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若想知道更多雞蛋貯存貼士，亦可參考以下文章：

【食物安全】兩月內47人食滑蛋致食物中毒 即睇雞蛋貯存貼士

資料參考：healthline／Best Food Facts