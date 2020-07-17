【抗疫廚神】消暑夢幻飲品3大沖調技巧　Home Cafe新手都做到！

這半年來，因為肺炎疫情關係，很多人都開始了「home cafe」的習慣，韓國傳來的 400次咖啡、焦糖奶茶等夢幻系飲品，更是時下年輕人的home cafe入手之選。在家自己調製飲品，不僅健康衛生可以自己把關，還可創作出像咖啡廳一樣可愛又美味的飲品，今次為各位初心者推介幾款飲品製作方法，並推薦3個調製小技巧，以後自然可以延伸創作不同款式的飲品。挑戰成功之後，一於在社交平台分享成果吧！

新手也能輕易學會！3大飲品沖調技巧（點圖瀏覽）↓↓↓

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1. 漸層成功秘訣

飲品做到漸層效果的秘訣，來自液體的不同密度，糖份會加重液體的密度，當上層液體密度比較低的時候就會有明顯的分層。如黑糖珍珠鮮奶或不同的奶茶拿鐵飲料，就是利用材料的密度差異，形成漂亮的漸層效果。

漸層飲品Menu：抹茶拿鐵

抹茶拿鐵（IG@a2.dessert）

材料： 無糖抹茶粉100~200g（可依口味調整） 新鮮冰牛奶500ml 冰塊適量

做法： Step1：先以熱水將抹茶粉溶解，並且攪拌到均勻。然後放在室溫攤涼。 Step2：將牛奶倒入杯中，再放入適量冰塊，以利後續分層。 Step3：拿一支湯匙作緩衝，將溶解好的抹茶緩緩且均勻的倒入，記得到倒入抹茶的速度要儘可能緩慢及穩定，分層會更明顯。

2. 萬用氣泡水作暈染

如果不喜歡喝白水，氣泡水（梳打水）就會是一個好選擇，對於飲料調製的初學者，氣泡水透明的特質，不論加入任何顏色都能有暈染的效果，輕鬆創造出夢幻飲品。而且冰凍的梳打飲料給人清爽的口感，加上特別的外表就更吸引。而市面上的梳打水有分為含糖及不含糖的款式，大家可以自行因應個人口味而選擇。

梳打水飲品（IG@som_kist）

梳打水飲品Menu：西柚氣泡水

材料： 韓國柚子茶醬 一大匙 (可替換任何濃縮果汁或果醬) 氣泡水500ml 適量西柚片

做法： Step1：先將梳打水倒入透明容器中。 Step2：將適量柚子茶果醬倒入瓶中，沉入瓶底，再放入適量冰塊。 Step3：將果醬稍微拌開。 Step4：放入幾片西柚片調適甜度及作裝飾用。

3. 夏日必備新鮮水果飲品

夏天補充大量的維他命C還可以幫助美白，加上色調鮮豔，讓飲品看起來亮麗許多。水果天然的酸甜香氣，也是許多飲品重要的，新鮮水果的飲品也對身體比較健康，會建議用當季的水果來調製，不僅比較新鮮也能挫挫暑氣。尤其是加入新鮮水果的自調果茶，不像街上買到的一樣過甜、水果味也很假，夏天就最適合。

水果飲品Menu：蜂蜜西柚綠茶

蜂蜜西柚綠茶（IG@y.na__）

材料： 西柚一顆 冰綠茶500 ml（可以自行沖出綠茶或買現成的，但現成的綠茶大多含糖份，要看清楚營養標籤） 蜂蜜65ml 適量冰塊

做法： Step1：先將西柚切半，並以榨汁器盡可能擠出果汁 Step2：將西柚剩餘的果肉挖出 Step3：將冰綠茶加入蜂蜜，並攪拌均勻 Step4：新鮮西柚汁倒入茶中，再加入果肉

在家挑戰看看，再把成品照片及影片放在Instagram上，跟朋友分享你的自家制夏日清爽飲品吧！

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【本文獲「WIW - Women In Work」授權轉載。】