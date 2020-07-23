【暗瘡】洗米水護膚最好？防暗瘡6大方法原來有種一直做錯了！

暗瘡這個問題，不獨是困擾青春期的年輕人，即使是已經出來社會工作，還是有可能因為膚質、環境因素和壓力等問題而生暗瘡，尤其是自新冠肺炎（COVID-19）爆發以來，香港人已經戴了半年口罩，臉部長期被悶住，就更容易出「痘痘」！日前無綫節目《X偏方：全民拆解III》就找來多位皮膚科醫生和中醫，去介紹有關暗瘡方面的預防及治療方法。

《X偏方：全民拆解III》每集都會有一個健康主題，並邀請專家拆解有關偏方。早前的一集就實試了共6個外敷內服的治暗瘡偏方，包括：牛奶、洗米水、蘆薈、蒜頭、蜂蜜苦瓜汁和西瓜皮等，原來其中一樣長期被誤解對皮膚有益，實質卻是暗瘡爆發的元兇！

1.比較洗米水、蘆薈及牛奶敷臉

以往常聽見人講要把洗米水留起，說對皮膚好；另一方面，蘆薈常被加到不同護膚品中，感覺是冰涼清爽；至於牛奶，則一直跟「滑溜皮膚」等扯上關係，甚至有人會泡牛奶浴。主持人呂靜文（Bonnie）就利用這3種方法敷臉，實測其補水功效，而皮膚科醫生卻特別提醒，其中一款好易出事！

按下圖睇洗米水、牛奶、蘆薈敷臉的比較結果，哪種最好？哪種最壞？

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2.蒜頭面膜

蒜頭一向予人辛辣刺激的感覺，叫大家吃啖生蒜都未必敢，然而皮膚科醫生卻運用大蒜加入其他材料，製作成天然的面膜，以下將介紹蒜頭面膜的製作步驟和護膚原理。

請按下圖睇自製蒜頭面膜的方法：

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3.蜂蜜苦瓜汁

這種飲品在台灣夜市十分常見，有指也是內服的暗瘡救星！主持人示範了兩種輕鬆自製蜂蜜苦瓜汁的方法，其中一種更能減輕苦澀及草青味，而皮膚科醫生與中醫師亦分別就住蜂蜜苦瓜汁的療效詳細解說。

蜂蜜配苦瓜，是一個頗經典的組合。（《X偏方：全民拆解III》節目截圖）

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4.西瓜皮敷臉

夏天是吃西瓜的季節，西瓜皮居然被指是對付暗瘡的法寶之一，聽起來有點無稽，但中醫師卻認為這個方法不無道理。

請看用西瓜皮敷臉的注意事項及中醫講解：

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除以上方法外，主持人余德丞亦介紹了出名清熱解毒的廿四味涼茶。廿四味，顧名思義是用廿四種藥材煲成，但有部分涼茶舖會因應時節變化去調整藥材用量，有時或是廿七味或廿二味。（《X偏方：全民拆解III》節目截圖）

資料來源：《X偏方：全民拆解III》