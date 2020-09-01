【晚吹空肚講宵夜】梁祖堯冬蔭功意粉網民熱捧　15分鐘酒店水準！

梁祖堯、陳俞希和蔡瀚億主持的ViuTV節目《晚吹空肚講宵夜》大受歡迎，添食再添食，觀眾除了想睇節目組推薦的宵夜好去處，梁祖堯的宵夜食譜亦是網民追看的原因之一！日前他示範了酒店級的「冬蔭功大蝦意粉」食譜，15分鐘已經完成，此意粉在網上掀起熱潮，網民馬上跟住煮，大讚勁好味！

《晚吹空肚講宵夜》早前一集以泰國為主題，講開泰國美食，怎少得冬蔭功？梁祖堯就分享自己學法國菜時的經歷，他曾在某酒店食到一個很好味的冬蔭功海鮮意粉，但索價一千，梁祖堯心想：「明明煮法很簡單，怎麼賣那麼貴？」於是他就決定在節目上示範自製冬蔭功大蝦意粉的食譜，基本上買到冬蔭功香草包已解決了大半，並沒有大家想像中高難度。梁祖堯說這些冬蔭功香料包可在九龍城的泰國舖買到，而記者亦曾在大型超市見過這些香料包。

梁祖堯去泰國拍攝時，當地人曾教他簡易煮冬蔭功的方法，就是用切碎了的香料，加入茄汁沙甸魚，舂碎做湯底，方便而好味。（ViuTV《晚吹 - 空肚講宵夜》節目截圖）

梁祖堯表示，冬蔭功的「功」，在泰文中正是解作「蝦」。（ViuTV《晚吹 - 空肚講宵夜》節目截圖）

在節目出街後，不少觀眾都留言索取食譜，而梁祖堯亦趁住招呼朋友的同時，在自己的facebook拍片示範再煮一次，僅僅15分鐘已經煮好4人分量的意粉。記者綜合了兩段片段，歸納出梁祖堯煮冬蔭功大蝦意粉的步驟和貼士。

請按下圖睇梁祖堯煮「冬蔭功大蝦意粉」的食譜和7大貼士：

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造型師RickyKAZAF親身試食過，自言最有資格評論，他大讚：「呢個真係好好食呀！」（facebook：RickyKAZAF）

梁祖堯的食譜一出後，於網上掀起熱潮，網友紛紛跟住試煮，更演變出不同版本，如長通粉、螺絲粉等，配上其他食材，再拍低自己的作品上傳到梁祖堯的facebook，有如「交功課」一樣，梁祖堯更親自點評部分作品，並給予改善建議！

請按下圖睇網友依照「冬蔭功大蝦意粉」食譜烹調的大作：

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資料來源：ViuTV《晚吹空肚講宵夜》