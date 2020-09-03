【降血糖飲食】日本醫生推薦食藍莓控制血糖　教你幾時食點食最好

降血糖飲食，以往介紹過不少，如洋葱味噌湯、蔬菜等，不過你亦可能因為需要烹煮而嫌麻煩，其實控制血糖不一定要把大部分食物的升糖指數記下，餐前吃它們亦可有效地控制血糖！

血糖高不一定代表患糖尿病，但長期不管會令體內血糖高，無法好好代謝的話，就容易患上糖尿病，所以想避免患糖尿病或者心血管疾病，便要學會從飲食中降血糖。早前日本健康節目《恐怖醫學》，討論降血糖飲食的話題，指出紫色食物有抑制血糖指數上升的作用，當中藍莓的效果更為顯著。

進食紫色食物有助抑制血糖指數上升，當中藍莓的效果更為顯著。（GettyImage）

按圖看「紫色食材」為什麼能抑制血糖指數上升：

+ 4 + 4 + 4

據節目中引述，藍莓因花色素苷含量較高，更能有效控制血糖指數上升。不過，並非每日吃藍莓便可以控制血糖，食用的方法及時間亦是關鍵之一。為了探討食用方法及時間，節目組採訪了每天吃藍莓的島村速雄，據稱他亦是日本第一位種植以及販賣藍莓的人。

島村速雄先每天都會吃藍莓。（電視節目《恐怖醫學》截圖）

了解島村先生食用藍莓的習慣前，節目組量度了他空腹的血糖指數，標準的血糖指數應在110毫克/分升（mg/dL）以下，而他的血糖指數只有99毫克/分升（mg/dL）。其次，節目組亦為現年74歲的島村先生測量血管年齡，發現血管年齡只是65歲，比實際年齡年輕9年，可見藍莓的確能夠控制血糖水平及維持血管健康。

按圖看如何吃藍莓能控制血糖水平：

+ 12 + 12 + 12

除了藍莓外，還有不少紫色食物含有花色素苷，如茄子、紫洋蔥、赤紫蘇、紫薯等等。但據弘世教授，蔬果中的花色素苷的耐熱性很弱，一加熱含量便會減少，建議生吃會更有效。由於並不是樣樣紫色食物都可以生食或者生食味道欠佳，有見及此，節目組邀請了家庭菜式研究家奧薗壽子設計了一款醃漬茄子。這道菜不用烹煮茄子，只需要加少少調味料，便可以將茄子調味同時去除澀味。

家庭菜式研究家奧薗壽子設計了一款醃漬茄子，儘管是生吃味道亦不會苦澀。（電視節目《恐怖醫學》截圖）

按圖看家庭菜式研究家奧薗壽子的醃漬茄子做法：