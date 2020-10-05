【入廚貼士】忌廉打衰咗點算好？簡易炮製忌廉變牛油自選有鹽冇鹽

打拂忌廉是做甜品的必學技巧，忌廉不同的狀態，稠一些、稀一些，足以讓製成品的效果有天壤之別。不過，忌廉質地太稀可繼續打拂，若萬一打拂過度，又可以怎辦？把它棄掉，白白浪費？還是可以有其他用途？

乳脂約10-12%的低脂忌廉普遍用來配咖啡，乳脂含量12%-35%的淡忌廉多數用於製作慕斯蛋糕、醬料和濃湯。製作甜品最常接觸的是鮮忌廉（Whipped Cream），乳脂含量大概有35%。(Sorin Gheorghita/Unplash)

油水分離的忌廉會變成絮狀的固體，還會滲出不含脂肪的白脫牛奶。(doubtproof/wordpress)

打拂忌廉失敗，可以把失敗品變成更實用的食物！就是牛油啦！

按下圖看忌廉變牛油的全過程啦！

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材料：冰塊、忌廉（用量、乳脂含量不拘，一般忌廉乳脂含量約35%，1公升忌廉可製作約350克牛油）

工具：打蛋器、大碗

準備：打拂前先把忌廉和用具放入雪櫃冷藏

做法：

1. 用打蛋器/厨師機低速拂打忌廉，起初忌廉會逐漸濃稠，其後開始變得硬挺，表面出現紋路，約2分鐘。

2. 繼續打拂至忌廉表面粗糙，質地變厚重。

3. 再繼續打拂約10分鐘，忌廉體積會縮小並變成絮狀固體，顔色會從白色變成淡黃色，還有白色如牛奶的液體滲出。

4. 再打拂10分鐘後，忌廉的水分和脂肪完全分離，形成白脫牛奶和牛油。

5. 可用刮刀刮淨盆壁的牛油，並塑形。

6. 把牛油置於一盆清水中，如揉麵糰一樣，進一步把牛油内的白脫牛奶擠出來。重複此步驟，直至盆内的水在揉捏牛油後仍保持清澈便可。若室溫超過攝氏25度，切記要往盆内加入冰塊助牛油降溫，以便塑形。

7. 最後一步，擠乾牛油的水分並倒去盆内的水。若要製成有鹽牛油，可在這時加鹽，並加以揉捏，使鹽分分佈均匀。

8. 把牛油放到烘焙紙上，壓成自己喜歡的形狀，包起來放入冰箱冷藏便可。

學懂這個方法，便可充分利用做甜品剩下的或過度打發的忌廉，變廢爲寳，減少浪費。

自製牛油，更可按個人喜好調校不同口味，亦可加入其他材料，製作甜品：

英式鬆餅食譜

又或用自家製牛油配搭或蘸點其他甜品，如西多士：