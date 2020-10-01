【焗飯食譜】白汁焗海鮮飯必配炒底　煮幼滑白汁2大貼士

焗飯有不少種類，例如：茄汁焗豬扒飯、葡國雞飯等，但筆者最愛的必定是白汁焗海鮮飯。茶餐廳食到的焗飯，配料有青口、魷魚、蝦、蜆等，雖然不是生猛海鮮，但仍然是豐富得讓人很滿足！要自己製作白汁焗海鮮飯原來也不難，想要哪種海鮮更可以自由配搭！

對筆者來說，白汁焗海鮮飯用什麼海鮮不是重點，重點是一定要炒底！小時候在茶餐廳吃的焗飯，有蛋炒飯做底，近年不少餐廳卻用白飯便算，滋味總差一截。猶記得大半年前在荃灣某間茶記點了客焗海鮮飯，本身對炒底與否已沒太大期望，誰知一舀下去居然見到是蛋炒飯，真有種「海底撈月」的感覺！因此，自己製作的白汁焗海鮮飯，我也一定要做炒底的，不知道大家又有同感嗎？

海鮮方面，配搭十分隨意，例如：蜆、青口、龍脷柳、三文魚等，今次筆者就用了帶子、魷魚和蝦。其實懶人可以用急凍雜錦海鮮包，但個人認為這些海鮮沒什麼味，味道一般，所以不太建議。

海鮮的配搭相當隨意，今次用了魷魚、蝦和帶子，但你也可以按口味加入不同食材。

整個飯其實十分簡單，但煮白汁可能要少許技巧。有些人想方便，會用罐頭湯煮白汁，今次就示範了用3種材料製作白汁，包括：牛油、麵粉和牛奶，如果想味道再更濃郁些，可在白汁加入忌廉。煮白汁切忌太熱，否則易結塊，因此筆者有以下小貼士：

（1）牛油跟麵粉的比例為1:1，而麵粉要在煮溶牛油和關火後，分次加到鍋中。 （2）忌用熱牛奶，否則白汁會凝固成一塊。

最後是芝士部分，由於海鮮和炒飯本身已經煮熟，因此焗飯時間的長短，反而是取決於芝士，若你想芝士焦香點，可自行延長烤焗時間。今次用的芝士碎，是車打芝士跟水牛芝士的混合，前者易溶，後者則容易做到拉絲效果，十分推薦！

混合車打芝士與水牛芝士碎，就能做到香濃又拉絲的效果！

白汁焗海鮮飯食譜

健康小貼士：

營養師指出，100克白汁意粉的熱量為146卡路里，僅次於卡邦尼和青醬意粉。由於白汁用了大量忌廉，所以致肥，而今次自己煮的白汁則用牛奶取代忌廉，熱量相對餐廳的白汁為低。

攝影、攝錄：詹郭敏、陳錦超

剪接：陳錦超、黃卓敏

場地、廚具（座檯式電陶爐GID-RS22T、多功能蒸烤焗爐SGV-2623、韓國可拆式手柄易潔鑊煲套裝KPH-SET2）提供：德國寶

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