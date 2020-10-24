【芝士蛋糕食譜合集】傳統原味純素懶人版　12款不同風味簡單易做

芝士蛋糕是甜品瑰寶，全球有數以億計芝士蛋糕愛好者及數之不盡的芝士蛋糕食譜。以下12款芝士蛋糕，做法簡單，容易掌握。

美國、日本、西班牙和意大利等均有自己傳統的芝士蛋糕代表，流傳各地後演變出各適其適的風格，但大致上可分為重芝士蛋糕、輕芝士蛋糕和免焗芝士蛋糕。摻雜不同風味例如抹茶、朱古力、Oreo、芒果或牛油果等，又變出華麗炫目、層出不窮的芝士蛋糕。

8款經典芝士蛋糕 必試懶人版5分鐘Tiramisu輕鬆易做

5分鐘Tiramisu︰懶人星級甜品，免蛋免魚膠，4步完成。

記得是冷凍（Chill）而非冷藏，3小時後Tiramisu便挺身凝固。（詹郭敏攝）

5分鐘Tiramisu食譜

巴斯克焦香芝士蛋糕︰Basque Cheesecake最緊要燶！新手必成功。

巴斯克焦香芝士蛋糕相比紐約芝士蛋糕，較為輕巧、軟綿、水分較多，但濃烈的芝士味不變。（尹嘉蔚攝）

巴斯克焦香芝士蛋糕食譜

抹茶巴斯克焦香芝士蛋糕︰甘香不塌有秘訣。

抹茶巴斯克焦香芝士蛋糕食譜

電飯煲日式芝士蛋糕︰免焗甜品，不黐底簡單零失敗。

電飯煲日式芝士蛋糕，簡單零失敗。（尹嘉蔚攝）

電飯煲日式芝士蛋糕食譜

抹茶芝士蛋糕︰免焗免雪，甘甜軟糯，抹茶粉別放太多！

電飯煲綠茶芝士蛋糕食譜

紐約芝士蛋糕︰不花巧的芝士蛋糕，停不了口的濃烈芝士味。

紐約芝士蛋糕食譜

Oreo芝士蛋糕︰免焗冇蛋冇魚膠，雪糕般軟滑！

Oreo芝士蛋糕食譜

Tiramisu朱古力芝士蛋糕︰咖啡酒香，芝士拌蛋的完美組合。

Tiramisu朱古力芝士蛋糕食譜

3款免焗純素「芝士蛋糕」 免蛋奶質感絲滑細緻

芝士蛋糕含奶製品成份，如果是純素食者Vegan並不能安心享用。在純素甜品中，腰果、牛油果及滑豆腐也可代替忌廉芝士做蛋糕，最基本做法將材料搞拌成奶昔狀態，倒在蛋糕模內，可放入焗爐烘焗，或只需用雪櫃冷藏或冷凍至蛋糕挺身完成，做法一般來說簡易輕鬆。

牛油果純素芝士蛋糕︰雪糕口感，免蛋奶甜品4步做妥！

牛油果純素芝士蛋糕（尹嘉蔚攝）

牛油果純素芝士蛋糕食譜

Oreo純素芝士蛋糕︰香滑簡單，走蛋走奶，無添加免焗甜品。

想蛋糕的質感細滑，建議先浸泡腰果後才放入攪拌機，更易攪勻。（詹部敏攝）

Oreo純素芝士蛋糕食譜

藍莓腰果芝士蛋糕︰免焗自製最划算。

藍莓腰果芝士蛋糕（尹嘉蔚攝）

藍莓腰果芝士蛋糕食譜

【同場加映】東京Mr.Cheesecake︳No.1芝士蛋糕食譜公開 被譽為人生最好吃!

按圖看日本東京Mr. Cheesecake「No. 1芝士蛋糕」食譜及令味道昇華的食法：