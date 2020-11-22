【秋冬湯水食譜】雪耳圓肉無花果湯潤肺滋陰養顏　1類人注意飲用

今天是二十四節氣中的小雪，據指氣溫即將降至17度，這時候可以煲一些適合晚秋、初冬飲用的潤肺滋陰湯水，而雪耳圓肉無花果湯是個不錯的選擇。 攝影：鄧穎琪

這個湯的湯料有雪耳、圓肉（龍眼肉）、無花果、淮山、南杏、海玉竹、瘦肉等，瘦肉可加可不加。為甚麼說它適合在小雪飲用？因為雪耳圓肉無花果湯有滋陰潤肺功效，適合這種天氣來滋潤一下，而瘦肉則是可加可不加。

海玉竹、竹分別是什麼？

值得一提的是海玉竹，原先向中醫師查詢湯水療效時，是打算煲「玉竹」，因為玉竹有養陰潤燥、生津止渴功效。不過去到藥材舖時，執藥的大叔提議我把「玉竹」換成「海玉竹」（海竹頭），說功效會更強。沙參玉竹就煲得多，我好奇何謂海玉竹，它本身是一個個的，有點像榨菜，又有點像薑，但老師傅其後會把它切片。

上網搜尋過，有海味舖指出海玉竹清潤香甜，功效與玉竹近似但稍強：「海竹功效與玉竹差不多，但可以算係升級版，因為海竹不論潤燥或清熱的功效都比玉竹強。」海味舖指海玉竹可滋陰潤燥、清熱潤肺、生津潤膚，除此之外還有補氣及調和氣血之效。各位要煲這個湯的話，也可考慮用玉竹還是海玉竹。

雪耳圓肉無花果湯食譜

整個湯有潤肺滋陰、生津止渴、潤膚養顏功效，另外因為加了龍眼肉，減去其他材料的寒性，適合天氣不太熱時飲用，但由於湯水偏潤，脾胃濕重或寒濕者未必適宜。 註冊中醫師邱穎琳

按圖了解此湯的食材療效及食用建議：

+ 5 + 5 + 5

棍關食譜：

【健康湯水】沙參玉竹雪耳百合湯滋陰止皮膚痕癢 濕重者注意飲用

沙參玉竹雪耳百合湯食譜

【健康湯水食譜】玉竹沙參圓肉湯潤乾潤燥 大雪飲食宜忌養陰健脾