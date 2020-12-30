【驅寒湯水食譜】7款暖胃素湯改善手腳凍　煲湯走肉一樣鮮甜入味

2020的除夕前後，大眾要在冷鋒、微雨及嚴寒下迎接元旦來臨。市區最低溫度徘徊攝氏8度左右；屯門、沙田、將軍澳、西貢只有6度；大埔、上水、流浮山等會低見5度。冷得騰騰震！熱水、火鍋和煲仔飯未夠，可行氣活血、驅寒暖胃抗手腳冰冷的禦寒素湯，飲完暖晒！

沒有肉的素湯一樣鮮甜可口，甚至能媲美肉湯。素湯有種好處，不用先處理肉類，不用汆水、除血水，不用在煲湯時撈起浮渣，不用煮太久等等。不過代替肉類，如何取得鮮甜味道？用腰果、合桃、栗子、豆類等代替肉類來煲湯非常奏效，因為碳水化合物（醣類）的關係，能增加湯水的甜味，三者中單用腰果也可，腰果的油脂豐富，在湯水不斷翻滾下，腰果的油脂漸漸釋出，因此可提升素湯的潤澤度，建議2公升水，大概用3両（約60克）腰果。

以下精心挑選7款素湯推仲，經中醫點評有助驅寒暖胃、活血行氣、促血氣循環和改善手腳冰冷，並附各款湯水的食用建議及宜忌以作參考，如有疑問，請向中醫師諮詢。

胡椒腐竹粟米蓮藕湯

胡椒腐竹粟米蓮藕湯暖胃驅寒適合任何人飲用！

胡椒腐竹粟米蓮藕湯食譜

「胡椒腐竹粟米蓮藕湯」食用建議︰

此湯可驅寒暖胃，清積熱，是屬性平和的湯水，在沒有感冒和咳嗽時可飲。 於冬天時候，一星期可飲一至兩次，大部分人適用。

茶樹菇黑豆合桃湯

茶樹菇黑豆合桃湯養生湯有助改善四肢冰冷

茶樹菇黑豆合桃湯食譜

「茶樹菇黑豆合桃湯」食用建議︰

腰痠膝冷，四肢冰冷，貧血頭暈，睡時下肢冷凍都適合。 此湯水偏溫補，容易上火人士少飲，因有茶樹菇及黑豆，痛風人士不宜飲用。

四神素湯

四神素湯補元氣 增強免疫力防流感

四神素湯食譜

「四神素湯」食用建議︰

健脾胃、補腎、利濕，經常感冒、病後正氣虛、脾胃氣虛、體格瘦弱、大便溏薄等適合飲用。特別在流感季節，「四神素湯」可調整體質，增強免疫力，對抗病邪。 此四味藥材（薏仁、蓮子、茨實、山藥）有抗癌的功效，適合癌症患者平時飲用。 適合大眾飲用，一星期可服兩至三次。

麻油鮮菇薑湯

麻油鮮菇薑湯溫胃散寒行氣活血抗手足冰冷

麻油鮮菇薑湯食譜

「麻油鮮菇薑湯」的食用建議︰

麻油鮮菇薑湯可溫胃散寒，四肢冰冷，經常吃生冷導致胃痛及怕冷人士適合飲用。 胃痛人士最好只飲湯不宜吃湯料。 每周可飲1次，每次1湯碗。 容易心煩失眠、口燥咽干、小便短黃、大便乾結、口腔潰瘍（生痱滋）不宜飲用。陰虛有火，內熱旺盛者忌喝。

淮山沙參蟲草花湯

淮山沙參蟲草花湯防寒養腎抗手足冰冷

淮山沙參蟲草花湯食譜

「淮山沙參蟲草花湯」食用建議︰

淮山沙參蟲草花湯有補腎潤肺的功效，配搭平和，大眾都適合飲用。 此湯一星期可飲用一至兩次。

茶樹菇蟲草花杞子圓肉湯

茶樹菇蟲草花杞子圓肉湯鮮甜素湯健脾補腎補血

茶樹菇蟲草花杞子圓肉湯食譜

「茶樹菇蟲草花杞子圓肉湯」食用建議︰

茶樹菇蟲草花杞子圓肉湯美味可口，有健脾補腎、補益氣血的功效，適合體質虛弱的人士飲用。 此湯品一星期可飲用一至兩次。 患有痛風、體質有實熱或虛熱的人士要慎服。

南瓜大蒜湯

南瓜大蒜湯補中益氣暖脾胃 助消化整腸預防腹瀉

南瓜大蒜湯食譜

「南瓜大蒜湯」之食用建議︰