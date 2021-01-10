【番薯營養】紫黃紅白肉番薯營養不同　食用6大宜忌哪種熱量最低

撰文：尹嘉蔚
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番薯熱量較低，營養密度高，適度食有助減肥。番薯品種多，常見有紫、黃、橙（紅）及白肉番薯，有台灣營養師黃乙心（Feibi）分享不同顏色和品種的番薯各自的營養價值。
（呂榮棟攝）
番薯富含β-胡蘿蔔素，可轉化為維他命A，葉黃素和玉米黃素，以上營養素均有益於眼睛健康。其他優質營養還包括纖維、維他命B雜、C及礦物質（鐵、鈣、硒）等。番薯有助消化系統健康，助降血壓及穩定血糖等好處。
按圖先了解番薯的8大健康好處︰
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一般來說，談到番薯對健康的貢獻多籠統地以「番薯」來涵蓋，然而番薯有不同顏色和品種，它們之間的營養有顯著分別。營養師黃乙心在個人平台分享各色番薯的營養價值，如果想護眼和吸收更低熱量，該吃哪種顏色的番薯較理想？
按圖了解6個品種的番薯營養價值差異及營養師食用建議︰
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營養師黃乙心提醒番薯屬於全穀雜糧類 ，即是澱粉類，一條小型番薯的熱量約等於半碗飯約140千卡。
【同場加映】吃番薯宜忌︳8大健康好處點食最好有秘訣 超甜番薯要咁揀...
按圖了解吃番薯宜忌6大秘訣︰
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參考資料︰Feibi_Nutrition/HEHO/ 《食療大全》/ 《高血壓降壓常備菜》/《蔬菜營養食用法》