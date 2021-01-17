粟米營養｜黃紫白5色粟米營養不同　白色維他命C最高哪色最低卡？

一條普通尺寸的粟米，熱量約大半碗飯，它的營養非常豐富，對眼晴和腸道健康很重要。粟米的品種也有不少，常見有黃色粟米，另外有紫色、白色、黃白相間及雜色粟米。有台灣營養師黃乙心（Feibi）分享不同顏色和品種的粟米的各自營養價值。

粟米的葉黃素和玉米黃質對眼睛健康有益，有助保護視力及護眼。（NEOSiAM 2020/Pexels）

粟米的葉黃素和玉米黃質對眼睛健康有益，有助保護視力及護眼，此外所含的類胡蘿蔔素，被人體吸收後會轉化為維他命A，有助防癌、預防乾眼病及夜盲症。粟米的纖維則有助潤腸通便，葉酸有助減低患心臟病及中風的危險。然而，粟米因著不同顏色和品種，它們之間的營養亦有顯著分別。

按圖了解5個品種的粟米營養價值差異及營養師食用建議︰

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營養師黃乙心在個人社交平台分享各色粟米的營養價值，如果想吸收更多葉酸，該吃哪種顏色的粟米較理想？此外，白肉粟米原來熱量最低，紫肉熱量是它的2.5倍。

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營養資料︰台灣營養師黃乙心 / 香港營養師學會認可營養師吳瀟娜