豆漿營養｜鄧紫棋早餐愛咖啡豆漿？香蕉乳酪4種配搭潤膚增免疫力

撰文： 羅曉嬉 最後更新日期： 2021-03-03 13:39

豆漿富含優質蛋白、大豆卵磷脂，能為大腦神經細胞補充營養，加快腦神經之間的訊息傳送速度。豆漿作早餐，能令你充滿活力開啓新一天，輕鬆應對挑戰。連歌手鄧紫棋（G.E.M.）也愛早餐喝咖啡豆奶，提神燒脂！除了咖啡，豆漿或豆奶還可配搭其他食材，且各具功效。

鄧紫棋（G.E.M.），在自己的YouTube頻道分享了製作咖啡豆奶的步驟，更把《來自天堂的魔鬼》一曲的歌詞改爲「Oh，咖啡和豆奶就最匹配，我最愛的調味。」除了像G.E.M.一樣以咖啡配豆奶之外，豆奶或豆漿還可「加料」，配搭不同食材，撞出不同好處！

GEM鄧紫棋曾在自己的YouTube頻道分享製作咖啡豆奶的步驟。（截圖自：GEM鄧紫棋/Youtube）

按下圖看4種豆漿配搭↓↓↓↓↓

+ 11 + 11 + 11

1. 豆漿＋咖啡

功效：燒脂、提神

早上喝一杯咖啡的確可喚醒迷糊的腦袋，咖啡中的綠原酸、咖啡因，有助減慢人體吸收脂肪。咖啡因内的脂肪分解酵素更可提高脂肪轉化成能量的效率，有燃脂作用。有些人可能覺得「齋啡」太苦，加入豆漿更可直接取代奶精、砂糖，中和苦澀，減低熱量攝入。透過豆漿的多酚異黃酮補充「雌性激素」，更可促進新陳代謝，幫助排出體內廢物、水分和脂肪。若將咖啡和豆漿加起來，無苦澀感，又能減肥，一舉兩得。

2. 豆漿＋乳酪

功效：清腸通便、增免疫力

乳酪含有對腸道有益的益生菌，有效紓緩便秘、調節免疫力的作用。豆漿中的「金雀異黃酮」（Genistein），能刺激大腸細胞的「囊性纖維化跨膜轉導調節因子（CFTR）」蛋白質。令大腸分泌水分，避免排泄物太乾硬，有助紓緩便秘。

3. 豆漿＋香蕉

功效：紓緩壓力、增愉悅感

血清素號稱「快樂荷爾蒙」，大豆飲品色氨酸含量豐富，攝入後能為身體合成血清素。然而，單靠大豆中的色氨酸還不夠，更要攝取維他命B6和碳水化合物才能更有效製造血清素。味道香甜的香蕉正好補足這一缺口，有助提升合成血清素效率，減緩壓力與增進愉悅感。

4. 豆漿＋黑芝麻

功效：滋潤皮膚、縮小毛孔

内分泌系統和皮膚之間的關係密不可分，内分泌失調會令皮膚質素變差、缺水，甚至長出痘痘。豆漿含有一種植物雌激素黃豆苷原，可調節女性內分泌系統功能，豆漿的大豆異黃酮，亦有助更年期婦女補充女性荷爾蒙、維持皮膚滋潤。芝麻的維他命E含量豐富，能滋養皮膚，縮小毛孔。當中的胱氨酸和維他命B群可以增加皮脂分泌，在乾燥的天氣鎖住皮膚水分，保持皮膚彈性細緻。

豆奶或豆漿都是來自黃豆，所以常常令人混淆。但其實從下面幾個準則就可以分辨出市面上的豆製飲品是豆漿還是豆奶！

豆奶與豆漿的分別

按下圖看豆漿和豆奶的分別↓↓↓↓↓

+ 4 + 4 + 4

1. 口感

豆漿：黃豆經由磨漿、過濾、煮沸後便可飲用。由於沒經過什麼特別加工，口感相對豆奶粗糙，許多人在喝完豆漿後，喉嚨裡感覺會有顆粒物、有沙沙的感覺。

豆奶：在豆漿的基礎下再加工。黃豆浸泡後需要粗磨和細磨，過濾，調製，超高溫加熱殺菌、脫臭、高壓均質、冷卻等加工過程後，才製作完成。由於經過研磨和高壓均質等較繁瑣的工序，所以口感會細膩，如牛奶一樣。

2. 保存期限

豆漿：最好即磨即飲，夏天最好在兩小時内喝完，秋冬常溫下最多存放4至6小時。即使是便利店、超市那種有經過特別處理的，最多也只可保存數天。

豆奶：經過超高溫殺菌加上良好的包裝，保存期限較豆漿長。保質期按不同製作工序及包裝而有所不同，須參照產品上的標示作準。

3. 人體吸收程度

豆漿：40%-50%。豆漿的植物蛋白質和脂肪球顆粒較豆奶大，相對較難被人體吸收。

豆奶：95%左右。豆奶經過高壓均質乳化，蛋白質、油脂、磷脂等變成極細而均勻的固體分散物和液體乳化物，營養物質顆粒較小，較易吸收。

資料來源：早安健康、台灣好農部落格