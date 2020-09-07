【健康飲食】自製豆漿記謹要煮熟飲用！豆渣營養成分高可製成煎餅

豆漿原料很單純，但要好喝可就不簡單了。豆漿主要是由黃豆和水所製成，因此，這兩種原料的比例是影響口感最關鍵的一環。市面上販售的豆漿，黃豆和水的比例不盡相同，有些為一比六或一比七，濃郁口感的比例可能為一比四，味道淡一點的一比十，也很常見。 文：張雅惠 醫學審稿：台灣蘇奕安營養師／Hello醫師

豆漿的製作流程（點擊下圖看清！）

在製作豆漿之前，需先將黃豆泡水數小時，或是泡隔夜，讓豆子吸水膨脹。接著清洗膨脹的黃豆，再加入適當比例的水一起磨成漿，然後把磨好的豆漿加熱煮熟。煮豆漿時需要一邊攪拌，避免黏鍋底。煮熟之後，濾掉豆渣，就可以得到最原汁原味的豆漿。而有些人則是先將豆渣濾掉之後，再將豆漿煮熟。

生豆漿致身體不適 需煮熟再喝

過去曾有人因喝下未熟的豆漿，而造成中毒的案例。將豆漿煮熟的環節非常重要，由於生豆漿中含有皂素（Saponins），因此在加熱時會出現泡泡，會讓人誤以為豆漿已滾沸煮熟了，就誤將生豆漿喝下。除了皂素，生豆漿還含有生菌、胰蛋白酶抑制劑（Trypsin inhibitor）等物質，所以可能會造成消化不良、腹瀉（Diarrhea）等不適症狀。

民眾在家製作豆漿的時候，需要特別注意是否有將豆漿煮熟。保險起見，最好在豆漿出現泡泡之後，耐心地撈掉泡泡，並以小火繼續加熱十分鐘。

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自製與商業販售的差別

市面上除了有許多不同口味的豆漿供消費者選擇之外，如果是標榜無添加的豆漿，也就是成分內容只有黃豆與水，那麼與自己在家手作的豆漿有什麼差別呢？

市面上有些密封的罐裝豆漿可以存放比較久，不是因為添加防腐劑，而是因為經過超高溫處理（Ultra-heat-treated，簡稱UHT）。這和市面上大多數包裝乳品的處理方式一樣，經過高溫殺菌後分裝密封的流程，可以讓豆漿或牛奶維持在無菌或無空氣的狀態下，防止細菌繁殖，延長保存期限。相較之下，無經過超高溫處理的手作豆漿，保存期限則較短。

另外，因為豆漿在煮熟的過程中會產生許多泡泡，但是工廠在製作豆漿的時候，不會像民眾在家自製時，可以慢慢將泡泡撈掉。再加上為了控制豆漿的品質和口感，所以製造商在生產豆漿的時候，可能會添加消泡劑（Defoamer），減少泡泡的產生，甚至改善豆漿口感。消泡劑是合法的添加劑，只要使用方式合乎食品添加物使用範圍及限量暨規格標準，並不會對人體構成危害。

在家用電飯煲做豆漿

豆漿的製程看起來好像很麻煩，其實，用家裡的電飯煲就可以完成，完全不用顧火。以下介紹電飯煲製作芝麻豆漿的做法：

芝麻豆漿（點擊下圖看清！）

材料：黃豆50克、黑芝麻粒（粉）10克、水500克、豆渣過濾袋或濾網一個。

做法：

1. 黃豆洗淨後加水，放進雪櫃浸泡6~8小時。 2. 拿出豆漿並將水倒掉，稍微沖洗後，加入一部分水放入電飯煲，外鍋倒入1杯水。 3. 在鍋緣放置兩支筷子，再蓋上鍋蓋，按下開關，等待黃豆蒸熟。 4. 黃豆蒸熟之後，將豆子瀝乾倒進果汁機，加500克的水攪打均勻，接著用濾袋過濾掉豆渣。 5. 將濾好的豆漿加入炒過的芝麻粒或芝麻粉，用果汁機攪打均勻即完成。也可依個人喜好加入適量的糖調味。

豆渣也有營養 可二次利用

濾掉的豆渣可別急著丟，許多人因為不希望豆渣影響豆漿口感，所以會將它濾掉，但豆渣富含膳食纖維與礦物質，對健康也有益處，不妨試著加入料理增添營養，以下介紹簡易的豆渣料理。

豆渣煎餅

材料：豆渣300克、麵粉150克、雞蛋2顆、鹽2茶匙、黑胡椒粉2茶匙、食用油。

做法：

1. 將豆渣、麵粉、雞蛋、鹽、黑胡椒一起混合均勻備用。 2. 於平底鍋倒入少許食用油並開火，等鍋子稍微熱了之後，將步驟一的混合食材，以繞圈的方式倒入平底鍋中。 3. 待底部那一面的煎餅熟了之後，再翻面，煎到兩面皆呈現金黃色即完成。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：豆漿煮熟安心喝！豆渣營養成分高可二次利用】