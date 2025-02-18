雨水節氣2025｜5習俗接雨水增財運 健脾化濕宜吃8食物+10款湯水
「雨水」是二十四節氣中的第二個節氣，也標誌着春天的到來。一般在2月18日至20日之間，2025年是2月18日。這時天氣逐漸回暖，降雨量增多，但以毛毛細雨為主，濕度提升，容易濕重易累，要多吃去濕食物和湯水。此外，在「雨水」這節氣也有不少傳統習俗、宜忌。
雨水節氣習俗｜農夫不用力耕田？
「雨水連綿是豐年，農夫不用力耕田」意即「雨水」這天下雨，象徵這年會豐收，農夫不用太辛勤耕作也會收穫滿滿。又有說「雨水連綿清明斷」，若這天連續下雨，清明節前後將會天晴。雨水傳統習俗中也有「占稻色」來預測來年收成。雨水節氣2025｜濕寒易攰宜清淡多吃蘿蔔韭菜6食物 健脾去濕2湯水
雨水習俗1：占稻色
農民會在這天透過觀察天氣情況、雨水的多少，來預測這年稻穀的收成。如果這天下雨，代表這年會有好收成。
雨水習俗2：接壽
雨水節氣是春天萬物復甦、生機勃勃的季節，人們會在這天為父母祈福，祈求他們健康長壽。長壽飲食｜86歲日教授畢生研究長壽秘訣 推介天天吃1物附4大配搭
雨水習俗3：接雨水
有些地方會在這天舉行儀式，祈求雨水充足，農作物茁壯成長。還有些地方會把當天的雨水收集，因傳統認為這天的雨水帶有春天的靈氣和財運，會用乾淨的容器把雨水盛起來，用作擦拭財位或家中門口，象徵「迎財進門」。
雨水習俗4：回娘家
春天來臨，天氣回暖，出嫁的女兒會選擇在這天回娘家探望父母，表達孝心，象徵著家庭團聚的溫暖。傳統習俗女兒會帶着燉豬腳、雞湯或禮品送贈父母，女婿則帶着紅棉繩，祝福岳父、岳母福壽安康。
雨水習俗5：拉保保
拉保保意即找契爺契媽，某些地方父母會選在「雨水」這天為孩子找誼父誼母，有「雨露滋潤易生長」之意，希望為孩子帶來好運和健康成長。
雨水節氣飲食｜健脾化濕宜吃8食物
由於氣候轉變，濕度提升，體內容易積聚多餘的濕氣，尤其脾胃虛弱的人，化濕能力弱，更易積濕。當濕氣無法排出時，便會出現春困乏力、疲倦嗜睡、頭昏腦脹、食慾不振、精神不集中等，這時飲食上便需要健脾化濕了。
去水腫食物｜桑葚黑豆8食物利尿防虛胖 中醫推介1款健脾去濕湯水
1 山藥：益腎氣、健脾胃、潤皮毛、化痰
2 紅棗：補脾益氣、補血安神、緩和藥效
3 韭菜：補腎益胃、充肺氣、散淤滯
4 蓮子：清心安神、降心火、紓緩情緒、降血壓
5 薏米：利水消腫、健脾去湿、清热排膿
6 蘿蔔：健脾化滯，清熱生津
7 雪耳：生津益氣、滋陰潤肺，改善口乾舌燥與氣管問題
8 大蒜：暖胃、提振食慾、助消化、促血液暢通、降膽固醇
雨水節氣飲食｜忌吃2類食物 增脾胃負擔
雖說春天已到，天氣回暖，但早晚溫差仍大，需注意保暖，棉被、禦寒衣物別急急收藏。春季肝氣旺盛，為免情緒波動，應保持心情舒暢。切忌過勞，或會影響肝臟功能。日間可進行一些輕度活動，如散步、耍太極等，促進血液循環。飲食上應避免過於油膩或辛辣食物，以免加重脾胃負擔。
雨水節氣飲食｜10款去濕湯水食譜
去濕湯水食譜1：花生木瓜眉豆湯