雨水節氣2025｜5習俗接雨水增財運　健脾化濕宜吃8食物+10款湯水

「雨水」是二十四節氣中的第二個節氣，也標誌着春天的到來。一般在2月18日至20日之間，2025年是2月18日。這時天氣逐漸回暖，降雨量增多，但以毛毛細雨為主，濕度提升，容易濕重易累，要多吃去濕食物和湯水。此外，在「雨水」這節氣也有不少傳統習俗、宜忌。



雨水節氣當天若下雨，象徵這年會豐收。（資料圖片）

雨水節氣習俗｜農夫不用力耕田？

「雨水連綿是豐年，農夫不用力耕田」意即「雨水」這天下雨，象徵這年會豐收，農夫不用太辛勤耕作也會收穫滿滿。又有說「雨水連綿清明斷」，若這天連續下雨，清明節前後將會天晴。雨水傳統習俗中也有「占稻色」來預測來年收成。雨水節氣2025｜濕寒易攰宜清淡多吃蘿蔔韭菜6食物 健脾去濕2湯水

雨水習俗1：占稻色

農民會在這天透過觀察天氣情況、雨水的多少，來預測這年稻穀的收成。如果這天下雨，代表這年會有好收成。

雨水習俗2：接壽

雨水節氣是春天萬物復甦、生機勃勃的季節，人們會在這天為父母祈福，祈求他們健康長壽。長壽飲食｜86歲日教授畢生研究長壽秘訣 推介天天吃1物附4大配搭

傳統人們會在「雨水」這天為父母祈福，祈求他們健康長壽。（photo-AC）

雨水習俗3：接雨水

有些地方會在這天舉行儀式，祈求雨水充足，農作物茁壯成長。還有些地方會把當天的雨水收集，因傳統認為這天的雨水帶有春天的靈氣和財運，會用乾淨的容器把雨水盛起來，用作擦拭財位或家中門口，象徵「迎財進門」。

雨水習俗4：回娘家

春天來臨，天氣回暖，出嫁的女兒會選擇在這天回娘家探望父母，表達孝心，象徵著家庭團聚的溫暖。傳統習俗女兒會帶着燉豬腳、雞湯或禮品送贈父母，女婿則帶着紅棉繩，祝福岳父、岳母福壽安康。

雨水習俗5：拉保保

拉保保意即找契爺契媽，某些地方父母會選在「雨水」這天為孩子找誼父誼母，有「雨露滋潤易生長」之意，希望為孩子帶來好運和健康成長。

拉保保意即為孩子找誼父誼母，希望為孩子帶來好運和健康成長。（photo-AC）

雨水節氣飲食｜健脾化濕宜吃8食物

由於氣候轉變，濕度提升，體內容易積聚多餘的濕氣，尤其脾胃虛弱的人，化濕能力弱，更易積濕。當濕氣無法排出時，便會出現春困乏力、疲倦嗜睡、頭昏腦脹、食慾不振、精神不集中等，這時飲食上便需要健脾化濕了。

去水腫食物｜桑葚黑豆8食物利尿防虛胖 中醫推介1款健脾去濕湯水

1 山藥：益腎氣、健脾胃、潤皮毛、化痰

2 紅棗：補脾益氣、補血安神、緩和藥效

3 韭菜：補腎益胃、充肺氣、散淤滯

4 蓮子：清心安神、降心火、紓緩情緒、降血壓

5 薏米：利水消腫、健脾去湿、清热排膿

6 蘿蔔：健脾化滯，清熱生津

7 雪耳：生津益氣、滋陰潤肺，改善口乾舌燥與氣管問題

8 大蒜：暖胃、提振食慾、助消化、促血液暢通、降膽固醇

天氣潮濕，免增脾胃負擔宜少吃油膩或辛辣食物。（unsplash）

雨水節氣飲食｜忌吃2類食物 增脾胃負擔

雖說春天已到，天氣回暖，但早晚溫差仍大，需注意保暖，棉被、禦寒衣物別急急收藏。春季肝氣旺盛，為免情緒波動，應保持心情舒暢。切忌過勞，或會影響肝臟功能。日間可進行一些輕度活動，如散步、耍太極等，促進血液循環。飲食上應避免過於油膩或辛辣食物，以免加重脾胃負擔。

雨水節氣飲食｜10款去濕湯水食譜

去濕湯水食譜1：花生木瓜眉豆湯

花生木瓜眉豆湯：養肝健脾老少咸宜 防春天濕重易倦

花生木瓜眉豆湯食譜

去濕湯水食譜2：土茯苓赤小豆豬骨湯

土茯苓赤小豆豬骨湯：春天去濕必備 清熱解毒去濕通絡

土茯苓赤小豆豬湯骨湯食譜

去濕湯水食譜3：淮山薏米豬𦟌湯

淮山薏米豬𦟌湯：袪濕健脾 春困抗疲勞

淮山薏米豬𦟌湯食譜

去濕湯水食譜4：老黃瓜薏米豬𦟌湯

老黃瓜薏米豬𦟌湯：袪濕利水春天抗疲勞 基本適合大部分人

老黃瓜薏米豬𦟌湯食譜

去濕湯水食譜5：粉葛鯪魚湯

粉葛鯪魚湯食譜：健脾去濕 鮮甜清熱去骨火

粉葛鯪魚湯食譜

去濕湯水食譜6：蓮子花豆茯神湯

蓮子花豆茯神湯食譜：利水去濕 舒筋活絡養心安神

蓮子花豆茯神湯食譜

去濕湯水食譜7：老黃瓜茯苓扁豆衣湯

老黃瓜茯苓扁豆衣湯：健脾去濕 減春困疲勞不適

老黃瓜茯苓扁豆衣湯食譜

去濕湯水食譜8：蓮藕眉豆花豆湯

蓮藕眉豆花豆湯食譜：強健脾強效去濕 抗疲勞抖擻精神

蓮藕眉豆花豆湯食譜

去濕湯水食譜9：粟米鬚節瓜湯

粟米鬚節瓜湯食譜：袪濕健脾 平和利水消腫

粟米鬚節瓜湯食譜

去濕湯水食譜10：粉葛赤小豆扁豆瘦肉湯

粉葛赤小豆扁豆瘦肉湯：健脾去濕 利水消腫