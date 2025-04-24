薄餅中間三腳架網友揭1隱藏用途　吸引88萬次觀看 都驚嘆意想不到

每當家人朋友聚餐時，薄餅絕對是個好選擇，不但有多種口味，還能一起分享，不過你是否曾經好奇，為何薄餅中間都要放一個白色的架子呢？



就有外國網友分享真實用途，讓大家紛紛直呼「長知識了！」

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薄餅中間為何要放「白色三腳架」？內行揭真實用途

根據外媒《Mirror》報導，一名TikTok用戶因分享一個關於外帶薄餅的小工具的隱藏功能而爆紅，讓許多人驚訝自己竟然從未發現這個巧妙的用途。這個白色的塑膠三腳架，通常放在薄餅盒內，原本的用途是防止薄餅與盒蓋接觸，確保薄餅保持完整。然而，這位用戶發現它還有另一種意想不到的用途——幫助拿取薄餅，不會碰到其他片，避免弄髒手指或影響他人的食物。

這名用戶在影片中展示了這個技巧，他先將這個塑膠小桌取出，然後將它插在一片薄餅的中央。接著，他輕鬆地用它將相鄰的薄餅片夾起，完全不需要用手接觸薄餅表面。這項巧思讓網友們驚嘆不已，影片至今已累積超過88萬次觀看，讓許多人直呼：「怎麼現在才知道！」

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然而，並不是所有人都認同這個使用方法，許多網友留言指出，這個薄餅架的原始設計目的其實是防止薄餅盒的蓋子壓壞芝士與餡料。還有一些人開玩笑說，「這雖然不是它的用途，但好吧，確實挺方便的。」無論如何，這項創意用法已經引起廣大關注，讓人重新審視這個看似不起眼的小工具。

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：披薩中間為何要放「白色三腳架」？不是為了固定！內行揭真實用途：真的很重要】

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