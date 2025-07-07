減價陷阱｜超市優惠未必著數！濃豆樂1盒$33.8到$61　精明消費3招

減價陷阱｜香港經濟環境不濟，老店、食肆、連鎖店逐一消失倒閉，吉舖總有幾間在附近。仍撐得住的都各出奇謀，扭盡六壬推出優惠，超市也不例外。不過，有讀者報料，超市減價戰以為很抵買，誰知原價大幅提高，其實無乜著數！



牛奶公司雀巢濃豆樂紅豆奶條（牛奶公司）

超市減價陷阱｜減價要知價 超市優惠未必有著數

減價要知價，否則盲目看折扣優惠，不一定有著數。有位讀者報料指，惠康超市於7月4-10日推出快閃優惠，家庭裝雪糕、雪條買2件77折，門市買滿$188，再享88折，即最高可達68折優惠，是時候大手掃貨雪糕、雪條，近日爆紅的「濃豆樂紅豆奶條4支裝」是讀者首選，一進超市便直衝凍櫃，但一看之下，嚇了一跳。濃豆樂原價$61！一個多星期前原價只是$45.9，還記得雪條初推出時，百佳原價也只是$33.8一盒。以最優惠的68折計算，也要$41.4，一點也不吸引！

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超市減價陷阱｜濃豆樂紅豆奶條爆紅！海鮮價$33.8到$61

雀巢牛奶公司的濃豆樂紅豆奶條自3月26日推出以來，大受好評，官方建議零售價$12/支、$45.9/盒4支家庭裝，聲稱是經過2年研發，紅豆量增20%，且精選渾圓5毫米原粒大紅豆，經3000次攪拌及高溫熬煮而成，紅豆味更濃，加上正值夏季，天氣炎熱，日日三四十度高溫，超市都不時推出優惠。4件裝的濃豆樂6月份分別在百佳、惠康都推出優惠價，價錢猶如海鮮價，原價可由$33.8到$61，優惠價可相差$14.4。

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濃豆樂紅豆奶條4支裝，優惠價時間表：

+ 1

5月16-22日：原價$53，$53.8/2件，每件平均$26.9（惠康）

5月30-6月5日：原價$33.8，$52/2件，每件平均$26（百佳）

6月1日：原價$53，$60/2件，每件平均$30（百佳）

6月20-26日：原價$45.9，買任何產品+$27換購（惠康）

7月4-10日：原價$61（2件77折+門市買滿$188再88折），$82.7/2件，每件平均$41.4（惠康）



精明消費留意3要點

其實，超市貨品價格可升可跌，優惠方式亦變化萬千，紅豆雪條相差只是十元八塊，對一些人來說可能微不足道，但要做個精明消費者，不能只看數字遊戲，除了留意折扣優惠、原價差額，最好多看兩間店舖比較，也可參考消委會的「格價工具」。

1 留意優惠折扣，原價差額

2 多比較不同店舖價格

3 參考消委會的「格價工具」