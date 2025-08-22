鬼節2025｜司徒法正教防撞鬼9飲食禁忌勿吃太陽蛋？吃3物鬼都怕你

鬼節2025｜相傳農曆七月鬼門關大開，是靈界一年一度「自由行」的大日子，這段期間遊走街上，可能總有一個在附近。若不想撞鬼、被鬼迷，除了避免夜間到陰氣重或僻靜地方，司徒法正師傅還提醒大家注意飲食上９大禁忌，吃什麼最惹鬼？有什麼吃了鬼都怕咗你！



七月十五日鬼節即「中元節」是地官的誕辰日，這天會進行大赦，釋放獄中鬼囚，重返人間享受香火、施食。（photoAC）

七月十五鬼節=盂蘭節=中元節=鬼囚大赦日？

農曆七月十五日佛教稱為「盂蘭節」，道教則稱為「中元節」。道教相信宇宙是由三位神明掌管，分別是天官、地官、水官三官大帝，亦俗稱「三界公」，三官大帝的誕辰日分別為「農曆正月十五日為上元節（又稱天官賜福日），七月十五日為中元節（又稱地官赦罪日），十月十五日為下元節（又稱地官赦罪日）」。但為什麼「中元節」會鬼門關大開？

農曆七月鬼節｜中元節為什麼鬼門關大開？

司徒法正師傅解釋：

「中元節，是掌管地獄的中元地官的誕辰。中元地官，是分別善惡、可免人罪過的神，壽誕當天，會行大赦旨，釋放獄中眾鬼囚，在七月初重返人間，享受一個月的香火、施食，以激起其向道之心。因此，中元節這一天又稱為『地官赦罪日』。」

玄學家法徒法正師傅（圖片由被訪者提供）

農曆七月鬼節｜鬼節5習俗 放水燈忌搬屋

1 祭祖：祭祖（中元祭）：敬備食物供奉、燒紙錢、紙衣或「送衣包」祭祀祖先和亡靈，表達敬意。



農曆七月鬼節也是供奉先人的日子，表示敬意。（資料圖片）

2 放水燈：在河流、湖泊放置點燃的紙燈或荷花燈，象徵引導亡魂歸去，為孤魂野鬼照路，祈福避災。



3盂蘭法會：不少寺廟或社區會舉辦盂蘭勝會，誦經超度亡靈，為孤魂野鬼施食，也會分發祭品給民衆，祈求合家平安。



農曆七月不少寺廟或社區會舉辦盂蘭勝會，誦經超度亡靈，為孤魂野鬼施食，也會分發祭品給民衆，祈求合家平安。（資料圖片）

4 減夜間活動：夜間陰氣重，鬼月不宜晚歸、熬夜或去偏僻地方，如水邊、墓地，以免沖撞靈界東西。也應少去陰暗地方，例如K場、酒吧等。或陰氣重的地方，例如墳場、殯儀館、醫院等。



5 忌結婚/搬家：農曆七月被視為不吉之月，喜慶活動應避免，搬家動土也不宜，防驚擾亡靈。



鬼節期除了應少去陰暗或陰氣重的地方外，飲食方面也有很多地方要注意，否則，靈體分分鐘陪着你吃飯行街睇戲，隨時隨地在隔離。

農曆七月鬼節｜「惹鬼」飲食9大禁忌

1 忌凍食冷飲 加重陰氣

女性身體屬陰，本身陰氣較重，在農曆七月遇見靈體的機率較男性高。若經常吃寒涼食品及冷飲，會加重女性體內陰氣，增加碰上靈體機率又再提升。

農曆七月最好避免凍食冷飲，防加重陰氣（VCG）

2 生雞蛋 易吸引靈體

不少人喜歡吃半熟蛋，但生雞蛋容易吸引靈體，司徒師傅解釋，因為生蛋可化靈體厄運，故半熟蛋在7月特別易招靈體相聚身邊，故這段期間宜吃熟蛋。

烚蛋時間表｜流心/溏心/剛熟要幾耐？專家提醒1款烚蛋增致癌風險

司徒法正師傅謂，因生蛋可化靈體厄運，在7月特別易招靈體相聚身邊。（AI生成圖片）

3 邊走邊吃 誤會爭食

農曆七月會有不少無主孤魂在街上遊蕩，須盡量避免在街上邊走邊食，令靈體誤會你在施食，或與其爭食跟著你。

4 飲酒過量 精氣神差易上身

愛喝酒的人注意，農曆七月千萬不可酩酊大醉，讓意識模糊，精氣神也會隨之轉差，增加遇見靈體的機會。男士在酒吧喝酒後人有三急，也別貪方便在暗角小解，分分鐘靈體就在那裡等著你。

農曆七月不宜飲得酩酊大醉，讓意識模糊，精氣神也會轉差，增加遇見靈體的機會。（photoAC）

5 鬼怪造型食物 吸引靈體好奇

不少商家或食肆會推出鬼怪造型的食物應節，但也可能吸引靈界的朋友，甚至惹怒它們，在你食得開心之時，在身邊看著你。

鬼怪造型的食品有機會惹怒靈體，在你食得開心之時在旁看著你！（資料圖片）

鬼怪食譜｜杏仁手指曲奇 簡易派對小食鬼爪Halloween！

6 燒味炸豬肉 引靈體搶食

鬼門關大開，自有不少靈體在街上尋找食物。燒味惹味，也吸引着要飽腹的靈界朋友。此外，不少人也會用肥豬肉作祭品，一般會切粒給靈體飽腹，以化解其煞氣。但豬肉粒不宜油炸，太香太脆都會引來靈體搶食！

7 別吃豆腐芽菜 惹分甘同味

俗語「呃鬼吃豆腐」，農曆七月，晚上時分吃豆腐，有可能吸引靈體埋身分一杯羹，特別是豆腐與芽菜同吃，增加遇見靈體的機率。芽菜好處｜種子發芽時抗氧化力最強！1両芽菜勝1斤葉菜有助防癌

8 筷子插飯中間 跟你共餐

食飯時不可將筷子插在飯中間，除了不禮貌外，也像在香爐上插香。靈體會誤以為你與它一同分享食物，前來與你共餐。

食飯時不要把筷子垂直插在飯中間，如在香爐上插香。（AI生成圖片）

9 街邊祭品勿亂碰 跟靈體爭食

農曆七月十五當天，家家戶戶都會在街上擺上祭品燒街衣，讓無主孤魂有衣禦寒，有食物飽腹，化解怨氣，不致遺害人間。因此街上祭品千萬不可手多多拿走或偷食，靈體會跟著你，想把食物取回來。

農曆七月鬼節｜精氣神足防撞鬼

道家講求陰陽調和，人體也一樣，若過陽或過陰都對人體有一定的影響。人體內精氣神充足，精神爽利，自然就能減低遇見靈體的機會。反之，若體內的精氣神較弱，人的精神較差，自然就會增加遇見靈體或遇上靈異事件的機會。

（VCG）

日間多進行戶外活動，有助吸收陽氣，平衡體內的陰氣，也可減少遇見靈體的機會。飲食原來也有幫助。

農曆七月鬼節｜吃3食物鬼都怕咗你？

1 飲參茶 提升精氣神

精神較差人士，農曆七月期間不妨多喝，有助提升人體精氣神狀態，精氣神充足，靈體也無法埋身。

2 吃蘋果 保平安

富含維他命C的蘋果，又稱「平安果」，有助補腦益血、寧神安眠。多食有助提升人體精氣神。

3 食韭菜 增陽氣

韭菜，有提神健胃的功效。陰重體虛、精神較差的人，農曆七月不妨多吃韭菜，助增加體內陽氣，提升自身精氣神，減少靈體騷擾的機會。但凡事勿過量，陰陽調和才最重要。韭菜功效｜降血壓助防癌韭菜6好處 這樣吃易肚瀉 1招減辛辣氣味