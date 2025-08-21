腐乳未過期一開不停嘔泡？網友戲謔超新鮮！冒泡3原因1關鍵不能吃

發酵食物｜腐乳起泡｜腐乳不斷嘔泡你見過未？日前有網民在threads分享，從超市買回來的樽裝腐乳，一開瓶蓋腐乳便不斷起泡，網友打趣說：「呢樽野肯定睇左鬼滅，學識左呼吸法」。腐乳究竟為何會起泡？進食有沒有食安風險？



腐乳起泡｜食用期限2026年底 一開蓋就勁嘔泡！

這位網民在threads貼文，指家人在AEON買了樽腐乳，一開蓋「撲」一聲就不停冒泡，非常誇張，但查看食用期限，卻是2026年尾才到期，不存在過期問題，但那就代表食用安全嗎？從他分享的影片看到，腐乳真的卜卜地噴出泡末，像煲滾的湯快要滾瀉溢出！網民亦反應熱烈，紛紛留言：

「呢樽野肯定睇左鬼滅，學識左呼吸法」

「未見過咁新鮮嘅腐乳，好好珍惜」

「要同佢做人工呼吸」

「呢啲叫抖氣，目的係令每細菌變成大菌。」

「菌之呼吸？」

「充滿生命力的腐乳」

「活既腐乳」



經過發酵後的腐乳，會處於穩定狀態，再用瓶子盛載並密封保存，在沒有被菌污染的情況下可安全食用。（資料圖片）

廖孖記腐乳含菌量超標12倍 稱與製作過程無關？教授3招辨有冇變質

腐乳製造過程｜腐乳為什麼冒泡？

腐乳，是利用一種叫毛黴菌的益菌來發酵豆腐，發酵過程中，豆腐中的蛋白質和糖分會被分解，產生出不同風味物質和少量氣體如二氧化碳。經過發酵後，腐乳會處於穩定狀態，再用瓶子盛載並密封保存，而那些微量氣體也會溶解在汁液或壓抑在瓶內。因此剛開瓶時，會出現很輕微的「卜」一聲很正常，但聲響太大或有大量和持續的氣泡湧出則較為罕見。

腐乳不停冒泡3大原因｜溫度過高、瓶蓋不密封

樓主那樽腐乳的情況，反映出腐乳發酵的過程仍在繼續，或有其他微生物、酵母菌在活動，不斷產生微量氣體，瓶內積壓着大量氣體，當瓶蓋一開，這股壓力便瞬間被釋放，產生聲響。

儲存環境溫度過高都會有好多泡泡出現？(long_0220＠threads )

不斷冒泡原因：

1 儲存環境溫度過高：腐乳雖未過期，但若長時間放在溫度較高的地方，會加速微生物生長及活躍程度，出現不斷起泡情況。



2 瓶蓋密封不徹底：生產後瓶蓋若不密封，即使只有很細小的縫隙，空氣中的微生物也可進內，令腐乳變質。



3 殺菌不徹底：生產過程中，可能有一些耐熱的酵母菌或細菌孢子存活下來，持續繁殖和發酵。



【蔬菜食譜】椒絲腐乳通菜鹹香惹味 15分鐘家常小炒

腐乳冒泡還可吃嗎？

由於不知道腐乳被什麼微生物或細菌入侵，因此不建議食用。若持續產氣的是由酵母菌或乳酸菌所致，可能只會影響味道，例如味酸或有酒味。但萬一那是厭氧菌例如肉毒桿菌，便有機會導致嚴重中毒，甚至有致命的危險。因此，樽裝腐乳開蓋時看見它不斷冒泡，還散發酸味、酒味或臭味等，都應立即丟棄。

（網上圖片）

進食冒泡的腐乳對身體的影響

1 腸胃不適：輕則會出現輕微腹瀉，或沒任何反應。但若雜菌數量多，可能出現噁心、嘔吐、腹痛、腹瀉等，



2 細菌感染：變質的食物會滋生細菌，如肉毒桿菌或大腸桿菌，導致嚴重食物中毒，損害神經系統，甚至危及生命。



3 過敏反應：食物中的蛋白質變質，或會引發身體的過敏反應，出現皮膚紅腫、蕁麻疹等症狀。



（網上圖片）

發酵食物｜會起泡發脹食品

除了腐乳，還有哪些食物可能會出現這種情況？

任何經過發酵、醃製或裝在密封包裝內的食品，都有機因以上原因出現產氣、膨脹等現象。

1. 發酵食品：尤其自家製，若容器不潔或徹底消毒，易產氣膨脹，打開時冒泡。

包括：泡菜、酸菜、豆豉、麵豉醬、乳酪、納豆等。

2. 罐頭食物：無論是金屬罐頭、玻璃罐或軟包裝，如兩端或蓋子膨脹鼓起，有可能是肉毒桿菌或其他病菌，絕不能吃。

包括：番茄醬、果醬、辣椒醬、豆瓣醬、真空包裝肉製品、豆製品等。

3. 瓶裝飲品：有氣飲品如開瓶時有氣泡和發聲是正常，而沒氣飲品如未開封便膨脹，或開蓋後有氣體噴出和有異味，則可能已變質腐敗。

包括：汽水、啤酒、氣泡水等碳酸飲料；果汁、牛奶等非碳酸飲料