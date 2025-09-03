一雙象牙筷子撼動一個王朝　$4000物有所值？如玉器耗3年精雕細琢

一雙普通的筷子或許$10就買得到，但一雙象牙筷子卻索價近四千港元。儘管如此，為何仍有許多人願意花大錢收藏這難保養又昂貴的筷子？是因為稀有？還是因為其蘊藏的歷史意義？



香港曾是全球最主要的象牙貿易中心，但在政府全面禁止此商貿後，超過150年歷史的象牙貿易正式畫上句號。儘管目前法律仍允許古董象牙買賣，市場上的象牙製品已變得極為稀有，使得原本就價值不菲的象牙筷子價格更為高昂。

一雙象牙筷子撼動一個王朝 筷子的禮儀從何而來？

筷子即「箸」起源於中國，最早用作從煮沸的湯羹中撈菜。直至殷商時期，筷子才正式成為貴族餐桌上的日常餐具。

筷子最早的文字記載，見於《韓非子》與《史記》中「紂為象箸而箕子怖」的故事。傳說中，商紂王是史上第一位使用象牙筷子的君王。象牙筷子不僅代表著筷子歷史上最早的文字記錄，更象徵著中國最古老、最著名的筷子。

不過，當時商紂王卻因為這雙象牙筷子，開始追求無止盡的奢華，最終導致商朝走向滅亡。自此，後人開始避免將筷子垂直插在飯中，以免看起來像拜祭用的「供筷」，也忌諱使用長短不一的筷子等與「死亡」意味有關的行為。

3000年歷史底蘊 宛如玉器的象牙筷子

一雙象牙筷子，不僅僅是餐具，更是橫跨3000年歲月的文化縮影，成為一種獨一無二的文化傳承。然而，象牙筷子在實用性上亦展現出無與倫比的優勢。

象牙筷子會越用越油潤，但要注意恆溫恆濕，否則容易龜裂老化。

天然象牙主要由羥基磷灰石和膠原蛋白構成，賦予其細膩、堅韌的質地，有如人類的牙齒一樣堅硬無比，卻有著光滑的表面。

它擁有出色的抗菌性與耐用度，且不易沾染食物氣味，其柔和的表面在接觸食材時，也能保留食物的原始質感。象牙筷子更會隨著時光的流逝，漸漸變得更加油潤光澤，最終呈現出玉石般的溫潤光暈。

象牙雕刻巧奪天工 耗費3年精雕佛像、祥龍

象牙本身質地堅硬，同時又帶有細膩的紋理，由於其特性，製作過程中極其考驗工匠的技術與耐心。從最原始的材料開始，工匠們必須根據象牙的天然色澤、紋理與形狀進行嚴格篩選並進行陰乾，僅此一步便需長達數年。

一雙象牙筷子需要至少三年時間才完成。

當象牙材料臻至完美狀態後，工匠們便會使用鑿刀、鏟刀、銼刀等工具，以全人手方式進行切割、打磨、拋光等一系列工序，再進行佛像、祥龍、鳳凰、雲紋等細緻雕刻。儘管現代電動工具的出現簡化了部分切割流程，但大部分細節處理和拋光，仍然需要仰賴工匠手工完成，這也是象牙雕刻被視為「巧奪天工」工藝的原因。

筷子上的細緻雕刻由工匠手工完成。

漫長的製作過程，讓每一雙象牙筷子從選料到出售，至少需要三年時間。這些象牙筷子不僅是餐具，更是承載著豐富文化內涵的珍貴收藏品，即使花費數千元，也物有所值。即使筷子會隨著年月變黃，也是正常的氧化過程、對時間流逝的見證。