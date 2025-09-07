2男童染甲型流感ICU留醫 防流感避免麵包甜飲？8食物助加速復元
甲型流感｜。衞生署衞生防護中心昨日（9月6日）公布，有2名兒童感染甲型流感的嚴重個案，其中一名10歲男童更同時感染新冠肺炎併發呼吸衰竭，仍在深切治療部留醫。自今年1月起已累計14宗兒童感染流感病毒的嚴重個案，當中10宗沒有接種疫苗。除了接種疫苗，配合飲食也非常重要，預防流感3類食物要避免，若不幸染上流感，補充哪些營養有助加速康復、恢復元氣？
甲型流感｜2名男童沒流感仍留ICU 1人同時患新冠肺炎
10歲男童過往健康良好，去年10月更曾接種流感疫苗。9月3日男童開始出現發燒、咳嗽、氣促和喉嚨痛，翌日到瑪麗醫院急症室求診，證實確診感染甲型流感（H1）同時患上新冠肺炎併發呼吸衰竭，被送兒童深切治療部留醫。
另一名過往亦健康良好的8歲男童，9月4日起出現發燒、咳嗽、頭痛、嘔吐和抽搐，翌日到屯門醫院急症室求診，也證實對甲型流感（H3）病毒呈陽性反應，確診為甲型流感（H3）併發腦病變及休克，仍在兒童深切治療部留醫。兩名男童就讀的兩間學校，近日並沒出現流感爆發的情況。
甲型流感症狀
流感，是一種由流感病毒引致的急性呼吸道疾病，而本港最常見的是H1N1及H3N2兩種甲型流感和乙型流感病毒。症狀包括：
發燒
喉嚨痛
咳嗽
流鼻水
頭痛
肌肉疼痛
全身疲倦
嚴重者亦可能會出現支氣管炎、肺炎或腦病變等併發症，甚至導致死亡。
預防流感措施｜衞生防護中心７大建議
預防感染流感及新冠肺炎或其他呼吸道疾病，衞生防護中心建議預防措施：
1 佩戴外科口罩：出現病徵，即使症狀輕微也應佩戴外科口罩，減少傳播病毒。避免觸摸眼睛、口和鼻。
2 保持雙手清潔：應使用梘液和清水以正確方法洗手去污；若沒明顯污垢時，可用含70%至80%的酒精搓手液潔淨雙手。
3 紙巾掩口鼻：打噴嚏或咳嗽時用紙巾掩口鼻，把用過的紙巾棄置於有蓋垃圾箱內，再徹底洗手。
4 保持室內空氣流通。
5 避免與他人共用個人物品。
6 保持均衡飲食和運動。
7 充足休息，不要吸煙和避免過大的生活壓力。
預防流感飲食｜保持營養均衡 3類食物要慎吃
若想預防流感，除了均衡飲食，補充營養，台灣營養師許育禎就曾在一篇報道建議大家3類食物要少吃：
1.加工食品
像是麵包、糕點、甜飲、加工食品等，這些食品空有熱量缺乏營養素，而且製作過程往往會添加許多的食品添加物，造成身體負擔或是引起慢性發炎。
2.油炸、燒烤、烘焙等食物
應避免進食油炸、燒烤、烘焙等食物，宜多吃低溫、短時間烹煮的原型食材，如：煎煮、清蒸、滷、涼拌、快炒等。這可減少致炎物質—AGEs（糖化終產物）產生，減少體內不必要的發炎物質堆積，拖垮身體健康。
3.高刺激性食物
如有喉嚨痛、 咳嗽等病徵，切忌吃太燙、辛辣、甜食、油炸、太硬、等等太刺激的食物以免讓喉嚨更加不舒服；沒有病徵想要預防流感也應避免進食，以防刺激性食物損害呼吸道黏膜， 降低身體免疫力。
患流感多吃8食物 加速恢復元氣
如不幸確診流感，除了服藥及有適當休息外，飲食配合也非常重要，補充以下8種食物也有助盡快康復。
1.雞湯
雞湯可以減少體內的發炎反應，紓緩鼻子和呼吸道的充血腫脹，並緩解上呼吸道的其他症狀。
2.大蒜
大蒜可能具有抗病毒和抗菌效果。這些可以幫助免疫系統對抗感染，包括感冒或流感。
3. 維他命C含量高的食物
如橙、木瓜、奇異果等。它們具抗氧化作用，可提升保護力，對免疫系統有良性影響。
4. 生薑
生薑可以幫助緩解因感染流感而產生的任何噁心症狀。
5. 綠葉蔬菜
綠葉蔬菜含有大量的纖維，有助消化，它們當中更有些具有維他命C、鐵等的營養，如菠菜等，對免疫系統有很大益處。
6. 麥片
燕麥中的益生源纖維可以幫助體內的健康細菌，有助身體健康。
7. 清淡食物
流感會引起噁心，豐富的食物可能沒有吸引力。清淡的食物，例如粥或糙米，可能更容易食用。
8. 乳酪
吃含有活細菌的乳酪可有助於對抗流感，它是良好的蛋白質來源。
資料來源：buzzhealth/健康2.0/ 香港衛生防護中心