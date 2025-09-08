行街市｜水果大平賣百香果$1/水蜜桃$5/牛油果$5/石硤龍眼要點揀?

行街市｜「白露」秋天第3個節氣已過，天氣仍然炎熱，夏日水果還是甚受歡迎，充斥街市。榴槤枕頭$60個、百香果$10/10個、水仙芒$15/4個、西瓜$20兩個，龍眼細一點的$10兩磅，大一點的也只是$20/3磅！尤以石硤龍眼為主，石硤龍眼有什麼不同？如何挑選鮮甜多汁靚龍眼？

龍眼當造充斥街市，盛產季節接近尾聲，檔檔大平賣。

行街市｜石硤龍眼$10/2磅 皮薄肉厚宜選輕身？

龍眼7月至9月盛產，此時風味最佳，香港常見的龍眼包括中國石硤、儲良及泰國龍眼，街市中以石硤龍眼為主，皮薄核小，肉厚爽甜。

石硤龍眼：廣東地區中最著名品種，肉厚核小，晶瑩剔透，甜味十足，獨有濃郁蜂蜜的醇香，被公認為上品。

儲良龍眼：也產自廣東（高州），果實較大，肉質較軟，汁多甜度高，但香味不及石硤龍眼。

泰國龍眼：四季可見，大顆、果殼較厚、肉質爽脆、甜度高，但香氣不及石硤龍眼濃郁。常見的多是經過硫磺熏製，以利保存，購買時需注意。

龍眼功效｜安眠補氣血5功效 新鮮清熱/乾貨燥熱？日上限幾多粒？

龍眼不僅清甜爽脆，還可安神益氣血，有助改善失眠、延緩記憶力衰退，不過，熱氣、喉嚨痛、有口氣就少吃為妙。

揀龍眼貼士｜新鮮清甜5大特徵

1 果殼：黃褐色帶灰斑，皮殼粗糙

2 手感：硬實、脆身，輕壓有點彈性

3 重量：較輕身代表核細肉厚，沉甸甸可能水多或核大

4 果柄：褐色，無霉點，別選易脫落，發黑有霉點的

5 氣味：清新甜香，如有酸味或酒發酵味則不能食用



龍眼雙胞胎？蘆菇又稱「泰國黃皮」$20/磅 泰妃都愛！

街市還有一種水果跟龍眼很相似，叫蘆菇，$20磅，你有沒有見過？蘆菇，俗稱龍宮果、泰國黃皮，味道清甜、軟綿多汁，果肉呈半透明一瓣瓣，有指泰國王妃都很喜歡吃。

蘆菇｜又稱龍宮果消腫安眠7功效 泰妃都愛！食安1招防內有蠍子

行街市｜榴槤$60個、水蜜桃$20/4個、百香果$10份/10個

來到夏日的尾巴，街市水果全部鬥平鬥減價，榴槤$60個、泰國水仙芒$15份/4個、水蜜桃$20/4個、百香果$10份/10個、火龍果紅肉$10份/4個（細）、無核西瓜$20/2個、香印$13包、無花果$55盒/8-10個、金奇異果任揀$36/5個。行街市｜榴槤金枕頭$40馬泰越榴槤點分？藍莓$5盒、糯米糍$20/3磅

按圖看街市還有哪些超平生果：

＊價格可升可跌，以當天價錢為準，以上售價為9月6日旺角生果街價錢。