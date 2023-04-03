入廚貼士｜做餸炒菜少做1步長期可致肺癌中風　10招消除廚房油煙

不開抽油煙機4大危害，長此下去嚴重可致肺癌。醫生提醒勿因抽油煙機聲音嘈吵而懶開，油煙中的有害物，例如多環芳香烴、一氧化碳會損害人體器官。



長期吸入油煙可致肺癌

肺癌是本港最常見的癌症，據香港衛生防護中心數字，2021年一共4千多人死於肺癌，佔癌症死亡人數的26.7% 。曾有研究顯示，中國非吸煙女性患肺癌的原因包括自身呼吸系統疾病、家中的二手煙、空氣污染及長期吸入油煙等引起，下廚煮食時不用抽油煙機的女性，罹肺癌風險較有使用者高約8倍。

長期吸入油煙可致肺癌（圖片︰Unsplash）

不開抽油煙機損肺、心、眼、神經

婦產科醫生張瑜芹在社交平台提醒，入廚做菜一定要打開通風設備，否則烹飪油煙會對身體造成4大危害，包括呼吸系統、心血管、神經系統及眼睛問題。

【不開抽油煙機危害1】損害呼吸系統

烹飪油煙中含有害物質，例如多環芳香烴、一氧化碳等，會損害人體呼吸系統，長期吸入油煙可能會導致哮喘、支氣管炎，嚴重甚至可致肺癌。

【不開抽油煙機危害2】損害心血管

油煙中的氮氧化物會加速血管壁老化，增加心臟病和中風的危險。

【不開抽油煙機危害3】刺激眼睛

油煙中的微小粒子會刺激眼睛，導致疼痛和紅腫。

【不開抽油煙機危害4】影響神經系統

油煙中的苯類物質可危害神經系統，引發頭痛、失眠和記憶力下降等。

烹飪油煙對身體危害大，張醫生提醒一定要記得開啟抽油煙機、抽氣扇及通風設備，避免長時間處身於油煙環境內。另外，選擇煙點較高的油、控制烹飪溫度和時間，也有效降低油煙對身體危害。

10個消除廚房油煙的小妙招▼▼

+ 18

參考資料︰台灣張瑜芹醫生FB/香港衛生防護中心