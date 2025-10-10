小儀辭職｜尋找人生下半場！第2代美女廚神1菜式周中給9.5分+食譜
小儀辭職｜商台DJ、55歲的阮小儀於今日（10月10日）在商台903節目《早霸王》中宣佈將離開工作了31年的商業電台，10月31日將是她最後的工作天。小儀原名阮佩儀，除了是著名電台節目主持，也曾是TVB的合約藝員，參演過多套電視劇、舞台劇等，還在《美女廚房II》以近乎滿分的成績奪冠，成為「美女廚神」，無論印度咖喱雞、澳洲花鰻都難不倒她，這兩度菜式你又記得嗎？其實自家炮製也很簡單，要當「美女廚神」也不難！
小儀辭職｜裸辭尋找人生下半場「人生中第2次勇敢」
小儀辭職的消息，令不少聽眾或網民大感意外和可惜，畢竟她的聲音、她的節目陪伴過不少人成長。她在節目中強調，這次離開非因健康理由，只是希望有更多時間陪伴家人，以及亨受人生，尋找人生的下半場。「呢次算係我人生第2次勇敢，第1次係考入商台。而家都爽㗎！我係903嘅忠粉，我仍然會聽903！」
小儀辭職｜廚藝近滿分 成第二代「美女廚神」
小儀雖然常被拍檔森美取笑其身高和樣貌，但惟獨她的廚藝令森美心服口服。2009年8月，小儀在無綫電視節目《美女廚房II》中大顯身手，獲多位評判評為10分，側田甚至笑言愛上了她想她做「側太」，小儀（117分）也最終力壓楊思琦（85.5分）、鄧麗欣（92分）大熱奪冠，成為第二代「美女廚神」，其後更推出烹飪書籍《小儀煮飯仔》。
小儀退休｜美女廚神「印度咖喱飛碟雞」 側田：像高級餐廳300元一口
一道印度咖喱飛碟雞配印度薄餅，贏盡各位評判的心，除了周中師傅給7.5分，其餘森美、方力申、梁漢文、鄭中基、側田都給10分，側田更說像高級餐廳300元一口的上菜。現場嘉賓都說：好正！
你也想在家炮製咖喱雞嗎？可參考以下的簡易食譜，製法簡單，初哥也可做廚神！
咖喱雞食譜
材料：
雞扒2塊（約300克）
薯仔1個
甘筍1條
洋蔥半個
蒜頭3瓣
豉油1湯匙
紹興酒1湯匙
鹽少許
椰漿100毫升
水300毫升
調味料：
咖喱醬3湯匙
咖喱粉1湯匙
糖2茶匙
做法：
1. 雞扒洗淨切件，放入豉油、米酒醃約15分鐘。
2. 薯仔、甘筍切角，洋蔥切件，蒜頭切碎，備用。
3. 燒熱鑊落油，放入雞扒煎至金黃，盛起備用。
4. 原鑊加少許油，放入薯仔以中大火煎香盛起。
5. 原鑊加少許油，爆香蒜蓉，放入洋蔥炒香，加甘筍、薯仔，加少許鹽拌炒。
6. 下調味料和水煮滾，放入雞件，以中小火煮15-20分鐘，加椰漿，拌勻即成。
小儀辭職｜澳洲花鰻變身「豪鰻」 周中師傅也給9.5分
另一道令觀眾印象深刻的是澳洲花鰻，活生生的花鰻要自己捉（在魚缸）自己劏，當然也要自己煮。但小儀都一一挑戰成功，森美讚一流，側田直接說：「你做側太好嗎？」。取名「豪鰻」的鰻菜式也是高分獲勝，全給10分，除了周中師傅，但也只扣了0.5分，給9.5分。
澳洲花鰻可能較難找到，在街市買到白鱔，可做豉汁蒸白鱔，想爽口無腥味？如何劏鱔去潺？快點擊以下食譜：
【豉汁蒸白鱔食譜】去潺劏鱔須知新手必讀 鱔如何可爽口冇腥味？
豉汁蒸白鱔食譜
材料：
鱔半條
葱花適量
熟油2湯匙
豆豉汁：
蒜蓉1茶匙
豆豉2湯匙
辣椒1條
陳皮1小塊
蠔油1湯匙
鹽半茶匙
糖1茶匙
酒1湯匙
生粉水1湯匙
老抽半湯匙
做法：
1.陳皮浸軟刮瓤；豆豉洗淨浸15分鐘，並以鐵匙壓成蓉。
2.把已去潺的鱔沖洗乾淨，抽出腸臟及徹底印乾水分，切成每片半吋厚。
3.拌勻豆豉汁材料，醃鱔片15分鐘。
4.大火蒸鱔片7至8分鐘，上碟後灑上葱花和熟油，即成。