雞食譜｜姬松茸蟲草花蒸雞嫩滑多汁益肺腎 蟲草花姬松茸應浸多久
姬松茸、蟲草花用來煲湯固然適合，但其實用來蒸餸味道一樣美味。今次要示範一道姬松茸蟲草花蒸雞，步驟非常簡單，菇汁與雞汁完美融合在一起，拌飯實在一流。若你未試過煮姬松茸，不知道如何處理，以下會分享一些小貼士。
姬松茸蟲草花蒸雞食譜｜雞髀肉代替更嫩滑
姬松茸蟲草花蒸雞是筆者很推薦的一個蒸餸，味道夠香、多汁之餘，即使翌日帶飯翻叮亦不會變質，所以我常常都會煮。今次用的是分量約半隻雞的雞件，但說實話筆者不愛吮骨，所以也會用啖啖肉的雞髀肉去代替，還更嫩滑。
姬松茸蟲草花蒸雞｜蟲草花補肺益腎 浸洗15分鐘
蟲草花本身很有益，常獲讚為平民補品，皆因它價錢大眾化，功效卻不亞於冬蟲草等名貴藥材，並以補肺益腎、增強抵抗力見稱。蟲草花是人工培植的，以前沒有這個技術，但正正是培植品，可以加很多營養，味道如像金針，除了適宜煲湯外，也適合拌炒、蒸雞等。
處理蟲草花只需浸洗15分鐘左右，而姬松茸則需要浸較長時間，因為它本身比較硬身，需要浸軟，略略榨乾水分以防蒸餸時大量出水，但亦不用完全榨乾，不然又太少汁，不夠拌飯。接著，可把菇蒂剪走，因為有些人會嫌它太硬，影響口感。
做完這步就可以與醃好的雞同蒸，有人喜愛把菇菌鋪在雞上，也有人喜把兩者拌勻去蒸，悉隨尊便。唯一要注意的是，雞件必須平鋪在碟上，不要疊起，這樣才能均勻受熱，每件都蒸熟。
姬松茸蟲草花蒸雞（蒸/Steam）
2-3人分量 1級難度 25分鐘（未計醃肉時間）
材料：
雞件1份
姬松茸25克
蟲草花15克
雞醃料：
胡椒粉少許
糖1茶匙
生抽2茶匙
蠔油1湯匙
酒1湯匙
生粉1茶匙
油少許
做法：
1.姬松茸和蟲草花分別浸水，洗淨後再稍為榨乾水分，姬松茸剪走蒂的末端。
2.雞件洗淨及瀝乾，加醃料醃30分鐘。
3.雞件放碟上，鋪上姬松茸及蟲草花。
4.大火蒸15分鐘，即成。
不失敗秘訣：
*1份雞件的分量是半隻雞，也可用雞髀肉代替。
*姬松茸浸泡時間比蟲草花長，剪蒂是因為太硬身，影響口感。
*雞件需均勻地鋪在碟上，不要重疊，否則受熱不均恐部分不熟。
健康小貼士：
姬松茸性平、味甘，有健腦益腎、扶正補虛的作用；而蟲草花能補肺益腎、紓緩鼻敏感及氣管敏感，適合眩暈虛弱，易疲倦的人，可增強抵抗力並減少感冒。
攝影、攝錄：麥超億、趙錦添
剪接：趙錦添
美術：鄒嘉寶
